L’autopsie de Tire Nichols montre une hémorragie importante cause de décès

Nous vous avons apporté autant de mises à jour que possible sur la mort de Tire Nichols aux mains de cinq policiers de Black Memphis et il semble que ce n’est qu’une question de temps, probablement quelques jours, avant que le public n’en ait l’opportunité. pour voir les images de la caméra corporelle des agents impliqués.

La vidéo devait initialement être diffusée lundi après le visionnage de la famille, mais a été bloquée pour des raisons non identifiées. Cependant, une bonne logique et un peu de perspicacité mènent à une conclusion assez raisonnable. Plus sur cela dans un instant.

Selon CNN, la famille de Tire Nichols a fait sa propre autopsie indépendante et les résultats de cet examen ont révélé qu’il est décédé des suites d’un “saignement abondant causé par un passage à tabac sévère”, comme l’indique le rapport préliminaire. L’avocat Ben Crump a déclaré que le rapport complet n’est pas encore prêt mais qu’il sera sans aucun doute mis à la disposition du public dès que possible.

BOSSIP a été informé par nos sources que le département de police d’Atlanta se prépare à ce que des manifestations éclatent ce week-end une fois que la vidéo de la caméra corporelle susmentionnée sera publique. Il va de soi que le retard de lundi