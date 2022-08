L’autopsie de Naomi Judd confirme la cause du décès de la chanteuse country alors que la famille publie une déclaration

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rapport d’autopsie de Naomi Judd publié par le bureau du médecin légiste de Nashville a confirmé les déclarations que les membres de la famille de la défunte star de la musique country avaient faites précédemment concernant les circonstances de sa mort à l’âge de 76 ans le 30 avril.

Judd est décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, a révélé vendredi un rapport d’autopsie obtenu par Fox News Digital.

“Nous avons toujours partagé ouvertement à la fois les joies d’être une famille et ses chagrins aussi. Une partie de notre histoire est que notre matriarche a été harcelée par un ennemi injuste”, a déclaré une déclaration officielle de la famille de Judd fournie à l’Associated Press. .

La déclaration a poursuivi: “Elle a été traitée pour le SSPT et le trouble bipolaire, auxquels des millions d’Américains peuvent s’identifier.”

Le rapport indiquait que Judd avait été retrouvée “insensible chez elle par sa famille”. Elle a été transportée de sa résidence à Franklin, dans le Tennessee, au Williamson Medical Center “où elle a été déclarée morte peu de temps après son arrivée”.

La manière de mourir a été citée comme un suicide.

Selon l’autopsie, les antécédents médicaux du natif du Kentucky étaient “importants pour l’anxiété, la dépression, le trouble bipolaire, la pneumonite idiopathique chronique, l’hépatite C, l’hypertension et l’hypothyroïdie”.

Le rapport a noté: “Par famille, le défunt a eu des idées suicidaires antérieures et des facteurs de stress de la vie récents.”

“Une arme et une note à connotation suicidaire ont été retrouvées près du défunt sur les lieux.”

L’analyse toxicologique a montré plusieurs médicaments sur ordonnance dans le système de Judd qui sont utilisés pour traiter le trouble de stress post-traumatique et le trouble bipolaire.

Les deux filles de Judd, Wynonna, 58 ans, et Ashley, 54 ans, ont annoncé la mort de leur mère dans un tweet, en écrivant : “Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie. Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale.”

Lors d’une interview “Good Morning America” ​​en mai, Ashley a déclaré : “Parce que nous ne voulons pas que cela fasse partie de l’économie des commérages, je vais partager avec vous qu’elle a utilisé une arme ; ma mère a utilisé une arme à feu.”

Elle a poursuivi: “C’est donc l’information que nous sommes très mal à l’aise de partager, mais comprenez que nous sommes dans une position où si nous ne le disons pas, quelqu’un d’autre le fera.”

Naomi et Wynonna ont formé le duo musical The Judds en 1983. Les deux ont remporté cinq Grammy Awards et ont marqué 14 chansons n ° 1 au cours d’une carrière qui a duré près de trois décennies.

Naomi est décédée la veille du jour où elle et Wynonna étaient intronisé au Country Music Hall of Fame.

La famille a demandé l’intimité pendant son deuil et a encouragé toute personne dans une crise similaire à demander de l’aide.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

L’Associated Press a contribué à ce rapport.