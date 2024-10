L’autopsie de Liam Payne est publiée | Nouvelles de CTV

BUÉNOS AIRES –

La pop star des One Direction, Liam Payne, est décédée des suites de multiples traumatismes et d’une hémorragie interne après avoir plongé du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, ont annoncé jeudi les procureurs, ajoutant qu’une première recherche suggérait que la chute était survenue après une toxicomanie.

Payne, 31 ans, devenu célèbre dans le monde entier avec le boys band, a été retrouvé mort après être tombé mercredi du balcon d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires, déclenchant une vague d’hommages de fans.

Dans les premiers détails officiels de l’autopsie, le bureau du procureur a déclaré que les coroners avaient trouvé 25 blessures compatibles avec celles causées par une chute de hauteur, y compris des blessures mortelles à la tête, avec des hémorragies internes et externes.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucun signe d’implication d’un tiers, bien que l’incident fasse l’objet d’une enquête comme une « mort suspecte » hors protocole.

« Tout indique que le musicien était seul au moment de la chute et qu’il traversait une sorte d’épisode dû à la toxicomanie », a indiqué le parquet.

« La police municipale qui a inspecté les lieux a trouvé à l’intérieur de la pièce des substances qui, à première vue – et en attendant la confirmation des experts – seraient des stupéfiants et des boissons alcoolisées, ainsi que plusieurs objets et meubles détruits », ajoute le communiqué.

La police avait déclaré plus tôt dans un communiqué avoir trouvé la pièce dans un « désordre total » lors d’une perquisition effectuée après sa mort, avec diverses choses brisées et des médicaments éparpillés un peu partout.

Bien que les détails entourant sa mort restent flous, Payne avait parlé publiquement de ses problèmes de santé mentale et de sa consommation d’alcool pour faire face aux pressions de la célébrité.

Whisky, médicament contre l’anxiété

La police municipale a déclaré que dans l’atrium de l’hôtel où Payne était tombé, ils avaient trouvé une bouteille de whisky, un briquet et un téléphone portable. Ils ont dit qu’ils avaient recueilli leurs empreintes digitales.

Dans la chambre de l’hôtel de luxe du quartier branché de Palerme, la police a déclaré avoir trouvé des médicaments en vente libre, des packs d’énergie et du clonazépam, un médicament contre l’anxiété.

« Dès l’entrée, un désordre total a été constaté, avec divers éléments brisés », a indiqué la police dans un communiqué, précisant avoir relevé d’autres empreintes digitales et autres preuves à analyser en laboratoire, ainsi qu’un carnet et un passeport.

« La zone du balcon a été inspectée afin d’en établir l’accès », a ajouté la police.

Avant la chute de Payne, un employé de l’hôtel avait appelé les services d’urgence pour demander de l’aide auprès d’un client qui saccageait sa chambre et semblait être sous l’influence de drogues ou d’alcool, a montré un enregistrement audio obtenu du ministère de la Sécurité de Buenos Aires.

« Nous avons un client qui est intoxiqué par la drogue et l’alcool. Et bien, il est… Quand il est conscient, il se brise, il détruit toute la pièce. Et bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît », a déclaré l’hôtel. » a déclaré le travailleur à la police lors de l’appel au 911.

« Nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un de toute urgence parce que, eh bien, je ne sais pas si la vie de l’invité est en danger. Il est dans une chambre avec balcon. Et, eh bien, nous avons un peu peur qu’il fasse quelque chose qui mettre sa vie en danger. »

Les One Direction ont connu un succès mondial après que Simon Cowell a réuni Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson lors de l’émission de talents britannique X Factor en 2010.

Ils ont ensuite vendu 70 millions de disques, avec six succès parmi les 10 premiers du Billboard Hot 100, dont « What Makes You Beautiful », « Story of My Life » et « Live While We’re Young ». Les crédits de co-écriture de Payne comprenaient « Story of My Life » et « Night Changes ».



