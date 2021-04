L’affirmation: La cause de la mort de George Floyd était une surdose de drogue

Après des semaines de témoignages dans une affaire étroitement surveillée, un jury de 12 membres a déclaré l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin coupable de tous les chefs d’accusation pour la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans décédé alors qu’il était retenu par Chauvin en garde à vue. mai dernier.

Alors que les Américains envahissaient les rues pour marquer le verdict, de la désinformation a éclaté sur les réseaux sociaux.

Malgré la preuve vidéo de Chauvin agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, un message viral sur les réseaux sociaux affirme que la mort de Floyd était le résultat d’une surdose de drogue.

« Derek Chauvin n’est pas responsable de la surdose de drogue de George Floyd », lit-on une capture d’écran d’un tweet partagé sur Instagram le 20 avril avec plus de 5 000 likes.

Dans la légende de la photo, l’utilisateur a ajouté d’autres affirmations trompeuses telles que: Floyd était COVID-19 positif; n’avait aucune blessure au cou, aux muscles, à l’œsophage, à la trachée ou au cerveau; il a fait un arrêt cardiaque suite à une surdose de drogue; et ses poumons avaient trois fois la taille normale, « signe d’une surdose d’opiacés ».

Des versions similaires de la revendication ont été partagées sur d’autres plates-formes. Une page Facebook a écrit le 20 avril, « Science dit que Floyd est mort d’une overdose et dit également qu’il n’a pas été étouffé. »

Vérification des faits: Une vidéo d’arrestation et une autopsie contredisent l’affirmation selon laquelle la mort de George Floyd a été mise en scène

USA TODAY a contacté l’utilisateur Instagram et la page Facebook pour obtenir des commentaires. La publication Instagram a apparemment été supprimée.

L’autopsie cite « la contention et la compression du cou »

Le bureau du médecin légiste du comté de Hennepin a jugé que la mort de Floyd était un homicide causé par un « arrêt cardio-pulmonaire » compliqué par « la contention et la compression du cou » alors qu’il était maîtrisé par la police.

Le médecin légiste Andrew Baker a témoigné que la façon dont les agents maintenaient Floyd vers le bas et comprimait son cou tout en le retenant «était un peu plus que ce que M. Floyd pouvait supporter», étant donné l’état de son cœur.

De même, une autopsie indépendante commandée par la famille de Floyd a statué que «l’asphyxie due à une pression soutenue était la cause» de la mort de Floyd.

L’avocat de la famille Floyd, Benjamin Crump, a déclaré lors d’une conférence de presse en juin 2020 que le Dr Michael Baden et le Dr Allecia Wilson avaient effectué l’autopsie, constatant qu’il y avait « une compression du cou et du dos qui entraînait un manque de circulation sanguine vers le cerveau ».

Le Dr Martin Tobin, pneumologue et spécialiste des soins intensifs du centre médical de l’Université Loyola, a également témoigné au cours du procès de Chauvin que Floyd est mort d’un manque d’oxygène après avoir été épinglé au trottoir avec un genou sur le cou. Il a ajouté: «Une personne en bonne santé soumise à ce à quoi M. Floyd a été soumis serait décédée».

Vérification des faits:Derek Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation mais n’a pas encore été condamné

Tobin a noté que la position du corps de Floyd – les officiers soulevant ses bras menottés, le genou de Chauvin sur le cou, le dos et les côtés – sont ce qui a conduit à ses faibles niveaux d’oxygène, résultant en « un faible volume courant, ce qui vous donne des respirations superficielles.

Les experts conviennent que Floyd n’est pas mort d’une overdose

Alors que les résultats de l’autopsie de Floyd ont révélé 11 nanogrammes par millilitre de fentanyl dans son sang, les experts médicaux appelés en tant que témoins à charge ont convenu que la quantité de fentanyl n’était pas suffisante pour être considérée comme mortelle.

Le Dr Daniel Isenschmid, un toxicologue légiste au NMS Labs en Pennsylvanie, a témoigné et présenté des données montrant que les niveaux de méthamphétamine trouvés dans le système Floyd étaient inférieurs à la quantité moyenne trouvée dans 94% des cas de DUI en 2020.

Le cardiologue Jonathan Rich a déclaré au tribunal: « Je peux affirmer avec un degré élevé de certitude médicale que George Floyd n’est pas mort d’un événement cardiaque primaire et qu’il n’est pas mort d’une surdose de drogue. »

Rich a ajouté sans la retenue de Chauvin, il pense que Floyd aurait survécu.

Le Dr Lindsey Thomas, un témoin expert qui a examiné les documents et les vidéos de l’affaire, a fait écho au témoignage de Tobin et a noté que la lenteur de la mort de Floyd étaye la conclusion qu’il n’est pas mort d’une overdose de fentanyl.

Vérification des faits: Derek Chauvin n’avait pas la main dans sa poche en s’agenouillant sur George Floyd

USA TODAY a déjà réfuté l’affirmation selon laquelle Floyd avait suffisamment de fentanyl dans son système pour tuer trois hommes adultes.

Autres fausses allégations concernant l’autopsie

En plus de prétendre à tort que Floyd est décédé d’une surdose de drogue, la publication Instagram fait d’autres déclarations inexactes concernant le rapport d’autopsie.

Bien que l’autopsie de Floyd ait montré qu’il avait le COVID-19 à sa mort, cela n’a pas été répertorié comme un facteur de sa mort. Le médecin légiste a déclaré que Floyd avait été testé positif au virus le 3 avril 2020 et qu’il était probablement asymptomatique lorsqu’il est décédé le 25 mai.

De plus, il est faux de prétendre que Floyd n’a subi aucune blessure physique. Tobin a déclaré que Floyd se redressant les jambes après environ cinq minutes était un signal qu’il avait un type de crise causée par une lésion cérébrale due à la privation d’oxygène.

L’autopsie n’a révélé aucune blessure «potentiellement mortelle» dans le cou de Floyd, près de la tête, de la colonne vertébrale, de la poitrine, du cerveau ou du crâne, mais le rapport a identifié des blessures contondantes au visage, aux épaules, aux mains, aux bras et aux jambes, une fracture côtes et ecchymoses aux poignets par les menottes.

Vérification des faits:L’association de police du Minnesota couvrant la défense de Chauvin, pas Trump

De plus, le rapport ne dit pas que les poumons de Floyd avaient trois fois la taille normale, comme le prétend l’article. Les sections des états d’autopsie du poumon droit et gauche ont montré «une architecture générale généralement normale».

Notre note: Faux

L’affirmation selon laquelle la cause de la mort de Floyd était une surdose de fentanyl est FAUX, d’après nos recherches. L’autopsie du médecin légiste et une autopsie indépendante réalisée à la demande de la famille de Floyd ont toutes deux statué que sa mort était un homicide. Le rapport de toxicologie de Floyd a révélé du fentanyl dans son système, cependant, les experts conviennent que ce n’était pas suffisant pour être considéré comme mortel. Le COVID-19 n’a pas été répertorié comme un facteur de la mort de Floyd et les affirmations selon lesquelles Floyd n’a pas eu de blessures potentiellement mortelles sont trompeuses. Le manque d’oxygène de Floyd lors de son arrestation a entraîné des lésions cérébrales et un arrêt cardiaque.

Nos sources de vérification des faits:

Bureau du médecin légiste du comté de Hennepin, consulté le 21 avril, communiqué de presse Report Floyd, George Perry

Bureau du médecin légiste du comté de Hennepin, 26 mai 2020, rapport d’autopsie

NPR, 8 avril, « Procès Chauvin: un expert dit que George Floyd est mort d’un manque d’oxygène, pas de fentanyl »

USA TODAY, 1er juin 2020, « Le médecin légiste et l’autopsie commandée par la famille sont d’accord: la mort de George Floyd était un homicide »

Associated Press, 9 avril, « Le médecin légiste blâme la pression policière pour la mort de Floyd »

USA TODAY, 9 avril, « Procès de Derek Chauvin, jour 9: Un médecin témoignant aux fins de poursuites dit que » ce à quoi M. Floyd a été soumis « tuerait une personne en bonne santé »

C-SPAN, 8 avril, « Procès de Derek Chauvin pour la mort de George Floyd, jour 9, partie 1 »

USA TODAY, 16 avril, « Vérification des faits: le fentanyl est présent dans le système de George Floyd mais pas assez pour causer sa mort, selon les experts »

The Washington Post, 12 avril, « La défense devrait commencer sa présentation mardi alors que les poursuites semblent sur le point de s’achever »

USA AUJOURD’HUI, 9 avril, « Procès de Derek Chauvin, jour 10: George Floyd est mort d’un manque d’oxygène en raison de la contention des policiers, selon un médecin légiste »

Forbes, 3 juin 2020, « George Floyd avait un coronavirus, l’autopsie a découvert, mais ce n’était pas un facteur dans sa mort »

Le New York Times, 8 avril, « George Floyd a montré des signes de lésion cérébrale 4 minutes avant que Derek Chauvin ne lève le genou, témoigne un médecin »

Merci de soutenir notre journalisme. Vous pouvez vous abonner à notre édition imprimée, à notre application sans publicité ou à notre réplique de journal électronique ici.

Notre travail de vérification des faits est financé en partie par une subvention de Facebook.