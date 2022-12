L’autopsie d’Anne Heche montre que l’actrice n’était pas droguée au moment de l’accident de voiture enflammé

Anne Heche n’avait pas les facultés affaiblies par la drogue au moment de l’accident de voiture qui lui a coûté la vie et incendié une maison californienne.

Le rapport d’autopsie de Heche du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a été obtenu mardi par Fox News Digital. Le rapport a montré que l’actrice de 53 ans avait déjà consommé de la cocaïne et de la marijuana, mais qu’elle n’était pas en état d’ébriété au moment de l’accident.

“La toxicologie testée à partir du sang d’admission à l’hôpital a montré la présence de benzoylecgonine, un métabolite inactif de la cocaïne”, a expliqué Sarah Ardalani, responsable de l’information publique du coroner, à Fox News Digital. “Par conséquent, il n’y avait aucune preuve de facultés affaiblies par des substances illicites au moment de l’accident.”

“Les résultats de la toxicologie urinaire ont détecté des médicaments qui lui avaient été administrés après avoir été soignés à l’hôpital (y compris du fentanyl) et une consommation antérieure de marijuana, mais pas au moment de la blessure.”

La cause immédiate du décès de Heche a été répertoriée comme “blessures par inhalation et thermiques”. Une “fracture sternale due à un traumatisme contondant” a été répertoriée comme cause contributive, selon le rapport.

L’actrice de “Donnie Brasco” a été transportée à l’hôpital après la collision du 5 août et est décédée une semaine plus tard. Sa manière de mourir était répertorié comme un accident dans un précédent rapport publié par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Heche a écrasé son véhicule dans une résidence privée à une vitesse élevée. La structure et la voiture ont pris feu après la collision. Heche a été piégée à l’intérieur du véhicule pendant environ 30 minutes avant d’être extraite, selon les premiers intervenants.

Elle a été emmenée aux urgences de l’UCLA Ronald Reagan et soignée pour des brûlures au deuxième et au troisième degré avant que Heche ne soit déclarée en état de mort cérébrale le 11 août.

Elle a subi une “lésion cérébrale anoxique grave” et est restée “dans le coma” sous soins médicaux au Grossman Burn Center de West Hills pour avoir l’opportunité de faire don de ses organes par le biais de la OneLegacy Foundation.

Les blessures par inhalation de l’actrice ont causé le manque d’oxygène qui a conduit à sa lésion cérébrale anoxique. Le rapport indique qu’une lésion cérébrale anoxique ne survient pas après un traumatisme physique, mais “est une blessure due au manque d’oxygène”.

Heche a été retiré du système de survie le 14 août.

Heche a trouvé le succès sur petit écran dans des feuilletons dans les années 1980 et a dépeint des jumeaux dans “Another World”, qui lui a valu un Daytime Emmy Award et deux Soap Opera Digest Awards.

Elle est devenue célèbre sur le grand écran à la fin des années 90 pour ses rôles principaux aux côtés de Johnny Depp dans “Donnie Brasco”, avec Harrison Ford dans “Six Days, Seven Nights” et dans le remake de “Psycho” de Gus Van Sant.