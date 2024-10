L’autopsie confirme que l’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, est décédé suite à une chute d’un balcon

L’ancien musicien des One Direction, Liam Payne, est décédé des suites de multiples traumatismes et d’hémorragies internes et externes provoquées par une chute, a annoncé jeudi le parquet argentin, révélant les premiers résultats officiels de l’autopsie du chanteur.

Payne, 31 ans, devenu célèbre dans le monde entier avec le groupe de garçons One Direction, a été retrouvé mort après avoir plongé mercredi du balcon d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires, déclenchant une vague d’hommages de la part de ses fans.

Alors que les supporters et les médias envahissaient l’hôtel Casa Sur, dans le quartier branché de Palerme, dans la capitale argentine, les enquêteurs légistes travaillaient jeudi à l’intérieur pour recueillir des preuves.

La police de Buenos Aires a déclaré avoir trouvé la chambre d’hôtel de Payne « en plein désarroi » avec des paquets de clonazépam, un dépresseur du système nerveux central, ainsi que des suppléments énergétiques et d’autres médicaments en vente libre éparpillés et « divers objets cassés », selon La Presse Associée. Ils ont ajouté qu’une bouteille de whisky, un briquet et un téléphone portable avaient été récupérés dans la cour intérieure où le corps de Payne avait été retrouvé.

Plus à venir.