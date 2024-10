L’autopsie confirme que l’ancien chanteur des One Direction, Liam Payne, est décédé suite à une chute d’un balcon

L’ancien musicien des One Direction, Liam Payne, est décédé des suites de multiples traumatismes et d’hémorragies internes et externes provoquées par une chute, ont annoncé jeudi les procureurs argentins, révélant les premiers résultats officiels de l’autopsie du chanteur.

Payne, 31 ans, devenu célèbre dans le monde entier avec le groupe de garçons One Direction, a été retrouvé mort après avoir plongé mercredi du balcon d’une chambre d’hôtel au troisième étage de Buenos Aires, déclenchant une vague d’hommages de la part de ses fans.

Alors que les supporters et les médias envahissaient l’hôtel Casa Sur, dans le quartier branché de Palerme, dans la capitale argentine, les enquêteurs légistes travaillaient jeudi à l’intérieur pour recueillir des preuves.

Aucun signe d’implication de tiers : police

Le bureau du procureur a déclaré que les coroners avaient trouvé 25 blessures compatibles avec celles causées par une chute de hauteur, y compris des blessures mortelles à la tête, avec des hémorragies internes et externes.

Il a ajouté qu’il n’y avait aucun signe d’implication d’un tiers, bien que l’incident fasse l’objet d’une enquête comme une « mort suspecte » en raison du protocole.

« Tout indique que le musicien était seul au moment de la chute et qu’il traversait une sorte d’épisode dû à la toxicomanie », a indiqué le parquet.

« La police municipale qui a inspecté les lieux a trouvé à l’intérieur de la pièce des substances qui, à première vue – et en attendant la confirmation des experts – seraient des stupéfiants et des boissons alcoolisées, ainsi que plusieurs objets et meubles détruits », ajoute le communiqué.

La police de Buenos Aires a déclaré avoir trouvé la chambre d’hôtel de Payne « en plein désarroi » avec des paquets de benzodiazépine clonazépam, ainsi que des suppléments énergétiques et d’autres médicaments en vente libre éparpillés et « divers objets cassés ». Ils ont ajouté qu’une bouteille de whisky, un briquet et un téléphone portable avaient été récupérés dans la cour intérieure où le corps de Payne avait été retrouvé.

Le directeur de l’hôtel a prévenu la police

La police a déclaré qu’elle s’était précipitée à l’hôtel en réponse à un appel d’urgence mercredi peu après 17 heures, heure locale, qui mettait en garde contre un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ».

Un directeur d’hôtel peut être entendu sur un enregistrement d’appel au 911 disant que l’hôtel a « un client qui est submergé de drogues et d’alcool… Il détruit toute la chambre et, eh bien, nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un, s’il vous plaît. »

La voix du manager devient de plus en plus anxieuse à mesure que l’appel continue, notant que la chambre dispose d’un balcon.

« Nous avons besoin que vous envoyiez quelqu’un de toute urgence parce que, eh bien, je ne sais pas si la vie de l’invité est en danger. Il est dans une chambre avec balcon. Et, eh bien, nous avons un peu peur qu’il fasse quelque chose qui mettre sa vie en danger. »

Payne a eu des problèmes de santé mentale et d’alcool

Bien que les détails entourant sa mort restent flous, Payne avait parlé publiquement de ses problèmes de santé mentale et de sa consommation d’alcool pour faire face aux pressions de la célébrité.

Payne avait déclaré qu’il lui fallait un certain temps pour s’adapter à la vie aux yeux du public.

« Je ne pense pas qu’on puisse jamais gérer ça. C’est un peu fou pour nous de voir que les gens se mettent dans ce genre d’état d’esprit à propos de nous et de ce que nous faisons », a-t-il déclaré dans une interview accordée à l’Associated Press en 2013. , racontant une expérience où un fan était en état de choc en le rencontrant.

Payne a eu un fils de 7 ans, Bear Grey Payne, avec son ancienne petite amie, la musicienne Cheryl, connue sous le nom de Cheryl Cole lorsqu’elle jouait avec Girls Aloud.

Payne était auparavant fiancée à Maya Henry, d’août 2020 au début 2022. Henry a publié un roman plus tôt cette année qui, selon elle, était basé sur leur relation.