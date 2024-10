L’autopsie ajoute une tournure à la mort d’un employé du comté de Nash dans une ferme appartenant à la famille du sénateur de Caroline du Nord

Le 5 septembre 2023, José Arturo Gonzalez Mendoza est tombé au sol alors qu’il récoltait des patates douces dans une ferme commerciale de Spring Hope, une ville du comté de Nash située à environ 40 miles à l’est de Raleigh. Quelques minutes plus tard, il parut inconscient.

Selon une enquête du ministère du Travail de Caroline du Nord, Gonzalez Mendoza s’est effondré vers 9 h 50, une heure où l’indice de chaleur local était de 88 degrés Fahrenheit. Au cours des 50 minutes suivantes, des collègues de Barnes Farming Corp. l’ont déplacé vers différentes zones – un bus, un seau renversé et le plateau d’une camionnette – alors que l’indice de chaleur atteignait 93 degrés.

À 10 h 42, un employé a appelé le 911. Dans un enregistrement de l’appel obtenu par The News & Observer, un travailleur a déclaré au répartiteur : « J’ai un gars qui… il vient de s’évanouir. Nous cueillons des patates douces et il fait chaud ici. Quelques minutes plus tard, un deuxième appel au 911 a signalé un « arracheur de patates douces avec un possible coup de chaleur ».

Lorsque les services d’urgence du comté de Nash sont arrivés, ils ont remarqué que Gonzalez Mendoza présentait des « signes de coup de chaleur », notamment « une peau sèche et chaude » mais des doigts et des orteils froids. Il avait subi un arrêt cardiaque et a été déclaré mort à 11h37.

Gonzalez Mendoza était un travailleur migrant de 30 ans titulaire d’un visa agricole temporaire H-2A. Il était arrivé dans l’est de la Caroline du Nord en provenance du centre du Mexique moins de deux semaines plus tôt.

Le lendemain de sa mort, le 6 septembre, un agent de conformité du NCDOL a inspecté la ferme.

Entreprise familiale depuis les années 1960, Barnes Farming se targue d’être le plus grand producteur mondial de patates douces. L’entreprise cultive également des arachides, du blé, du tabac, de la pastèque et des kakis sur 21 500 acres. Son président, Johnny Barnes, est le mari de la sénatrice Lisa Barnes, républicaine du comté de Nash.

En mars, l’État a accusé Barnes Farming de deux violations de la sécurité au travail. La première citation, que le NCDOL a jugée « volontairement sérieuse », entraînait une amende maximale de 156 259 $. La violation a révélé que « les employés étaient exposés à des risques liés à la chaleur associés au travail dans des environnements chauds ».

L’enquête a révélé que les employés avaient une pause programmée de 5 minutes au cours d’une journée de travail de 6 heures, prenaient des pauses dans un bus sans climatisation et buvaient de l’eau sous un robinet en raison du manque de gobelets. L’enquête du NCDOL indique que les nouveaux travailleurs migrants H-2A n’ont pas eu de période pour s’acclimater à la chaleur, et l’entreprise n’a pas non plus formé les travailleurs sur « le signalement des urgences, les procédures de premiers secours et les procédures pour traiter les symptômes des maladies liées à la chaleur ».

Barnes Farming avait déjà conclu un règlement informel avec le ministère, en mai 2020, à la suite d’une plainte distincte. Dans la colonie, la ferme avait accepté de prendre bon nombre des mêmes mesures d’atténuation de la chaleur que le NCDOL avait constatées le jour de la mort de Gonzalez Mendoza.

Le NCDOL a imposé une deuxième citation à l’encontre de Barnes Farming en mars, pour avoir exposé les travailleurs « à un manque de soins médicaux d’urgence en temps opportun ». Cette accusation « grave » entraînait une amende de 31 250 $.

Barnes Farming a fait appel des violations et a nié en mai presque toutes les conclusions du NCDOL dans sa réponse officielle. Puis, il y a deux semaines, un avocat représentant Johnny Barnes a partagé un élément de preuve qui, selon lui, torpille l’enquête d’État : le rapport d’autopsie de Gonzalez Mendoza.

« Basé sur une fausse hypothèse »

L’autopsie certifiée par l’État a conclu que Gonzalez Mendoza n’était pas décédé d’une maladie liée à la chaleur, mais d’un événement cardiaque lié à une tumeur neuroendocrine rare non diagnostiquée appelée phéochromocytome.

« Vous ne pouvez pas exclure totalement la météo », a déclaré au N&O le Dr Anuradha Arcot, le pathologiste basé à Jacksonville, en Caroline du Nord, qui a examiné Gonzalez Mendoza. « Mais il n’y a pas eu de déshydratation au point que cela seul aurait pu provoquer le décès. »

Arcot a déclaré que les symptômes de phéochromocytome peut ressembler à un coup de chaleur. « C’est une arythmie, ils pourraient être étourdis », a-t-elle déclaré. «Ils ont juste besoin de s’asseoir, en quelque sorte. Si tu as trop chaud, tu as la même chose.

Pour l’avocat de Barnes, James Payne, l’autopsie invalide l’affirmation fondamentale de l’État.

« L’ensemble de l’enquête et les citations présumées reposent sur une fausse hypothèse selon laquelle M. Mendoza est mort de stress thermique ou d’épuisement dû à la chaleur », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « Il est tout simplement important pour Barnes Farming, ainsi que pour le président Barnes et le sénateur Barnes, que l’histoire soit racontée, car l’histoire qui a été générée jusqu’à présent est qu’il est mort d’épuisement dû à la chaleur, de stress thermique ou de conditions liées à la chaleur à la ferme, et c’est tout simplement faux.

Des bottes et un chapeau sèchent sur une unité de climatisation de fenêtre dans un camp de travailleurs agricoles du comté de Johnston le jeudi 27 août 2020. La climatisation est considérée comme un luxe par de nombreux travailleurs agricoles dans les camps de travailleurs agricoles de Caroline du Nord.

Plusieurs médias, dont Le N&Oa rendu compte en mars des violations de l’État faisant référence à des problèmes liés à la chaleur. En septembre, le président-directeur général de l’association latino-américaine El Centro Hispano, basée à Durham, a appelé à de nouvelles réglementations pour réduire les risques liés à la chaleur chez les travailleurs, dans L’Observateur de Charlotte.

« Sans protection adéquate contre l’exposition à la chaleur, les travailleurs comme José continuent d’être en danger », a écrit la directrice de l’organisation, Pilar Rocha-Goldberg.

Cet été, l’Occupational Health and Safety Administration des États-Unis a proposé une toute première norme fédérale de chauffagequi, s’il était mis en œuvre, constituerait la première protection explicite de la santé contre la chaleur pour les travailleurs de Caroline du Nord. Actuellement, les employés sont couverts par la clause de service général de l’État, qui permet au ministère du Travail de Caroline du Nord de citer un employeur s’il ne parvient pas à fournir un lieu de travail sûr contre une menace pouvant causer des blessures ou la mort.

« Barnes Farming, M. Barnes, a pris cela très au sérieux et est très tragiquement préoccupé par le décès (de Gonzalez Mendoza) », a déclaré Payne lors d’un entretien téléphonique. « Il n’en reste pas moins que son décès n’a rien à voir avec les conditions. »

Allégation du système de quotas

Ayant fait appel, Barnes Farming attend une audience de la Commission de révision de la sécurité et de la santé au travail.

La porte-parole du NCDOL, Erin Wilson, a déclaré que le ministère ne commente pas les litiges en cours et ne fournit pas non plus de plaintes d’enquête complètes tant que les cas restent non résolus (c’est Payne, et non le ministère du Travail, qui a fourni au N&O la plainte complète de l’État.)

Dans sa réponse officielle, que Payne a également donnée au N&O, les représentants de Barnes Farming ont nié la majeure partie de la chronologie de l’État concernant la mort de Gonzalez Mendoza. La réponse énumérait 20 « défenses » contre les violations, notamment le fait que l’inspection du NCDOL était « une perquisition illégale en vertu du Quatrième amendement » et que les employés n’étaient exposés « à aucun danger allégué dans la plainte ».

Et si des violations se produisaient, les représentants de Barnes ont déclaré qu’elles étaient dues à une « mauvaise conduite inévitable des employés ».

Les représentants de Barnes ont également accusé la Caroline du Nord d’avoir violé la loi fédérale en utilisant un programme de quotas pour évaluer ses inspecteurs de l’Administration de la santé et de la sécurité au travail sur le nombre de citations qu’ils ont délivrées et maintenues. Lorsqu’on lui a demandé si le NCDOL avait utilisé un tel programme de quotas, le porte-parole du département, Wilson, a réitéré que l’État ne commentait pas les litiges non résolus.

