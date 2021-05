L’autonomie de la Ford Mustang Mach-E bénéficie du préconditionnement

C’était une source froide et un lecteur de Free Press ne l’appréciait pas du tout.

Il avait un tout nouveau SUV électrique Ford Mustang Mach-E 2021 avec une autonomie estimée par l’EPA de 300 miles avec une charge, mais un matin froid après l’autre, la jauge a déclaré qu’une charge à 100% ne lui prendrait que 220, malgré le fait. qu’il venait de charger le véhicule pendant la nuit dans son garage.

Après avoir parcouru 70 miles, a-t-il déclaré dans un e-mail, la jauge lui indiquerait que la portée était réduite à 100 miles.

Cela le rendait fou. Les 100 milles restants étaient plus loin qu’il ne l’avait prévu, mais pourquoi sa nouvelle Ford chère et sophistiquée affichait-elle une autonomie bien inférieure à celle attendue sur la base de la brochure de vente et de l’autocollant de fenêtre approuvé par le gouvernement?

Le temps froid affecte l’autonomie des véhicules électriques, mais son expérience semble extrême, en particulier la gamme basse lorsqu’il a commencé le jour après avoir chargé son Mach-E pendant la nuit dans un garage relativement chaud.

J’avais des idées, mais pas des réponses. Le plus amusant d’être journaliste, c’est que j’avais aussi des numéros de téléphone.

Quelques appels plus tard, je parlais à Cole Bucafurri, directeur mondial de l’expérience consommateur et de la distribution pour les véhicules électriques chez Ford et type de référence pour des questions sur l’autonomie et les performances du Mach-E.

« De nombreux facteurs influencent la portée », a déclaré Bucafurri. « La plage indiquée est basée sur les performances antérieures du véhicule, et non sur une valeur absolue. »

Cela signifie que de nombreux propriétaires de véhicules électriques peuvent passer de Thanksgiving au poisson d’avril et ne jamais voir la plage d’autocollants de fenêtre sur leur jauge de charge, car ce nombre a été testé et vérifié dans des conditions de laboratoire comprenant des conditions tempérées d’environ 70 degrés Farenheit.

Ces conducteurs peuvent charger religieusement à la maison tous les soirs et commencer chaque jour avec des batteries pleines, mais l’ordinateur de bord se souviendra de la distance parcourue hier et supposera – correctement jusqu’au printemps – que ce sera une autre ventouse froide.

Le problème des températures

«La température peut avoir jusqu’à 40% d’effet sur l’autonomie si vous ne préconditionnez pas votre véhicule», a déclaré Bucafurri.

Apprenez à connaître le terme «préconditionnement». Ce sera une partie importante de votre vie si vous possédez un véhicule électrique. C’est comme utiliser le démarrage à distance pour chauffer ou refroidir votre véhicule à essence à la température désirée avant d’y entrer.

Mais tout en laissant un V8 au ralenti pendant 10 minutes dans l’allée ou la structure de stationnement gaspille du carburant et fumige les environs, le préconditionnement d’un véhicule électrique permet d’économiser l’autonomie de la batterie. Il réchauffe le VE pendant qu’il est encore branché sur une prise. Cette puissance du réseau électrique ne compte pas dans l’autonomie de votre batterie, et la climatisation de la voiture consomme moins d’énergie lorsque vous débranchez et commencez à conduire car l’intérieur est déjà grillé.

Le chauffage d’un VE consomme une quantité d’énergie disproportionnée par rapport aux véhicules à essence (ou ICE, pour les moteurs à combustion interne). La chaleur qu’ils pompent dans l’habitacle est un sous-produit du fonctionnement de l’ICE qui se dissiperait simplement dans le radiateur et l’atmosphère si une partie n’était pas détournée pour garder la cargaison humaine confortable.

Se débarrasser de la chaleur est le plus grand défi d’un véhicule ICE. Le générer sans détruire l’autonomie est l’un des plus grands obstacles d’un véhicule électrique.

Le préconditionnement peut réduire considérablement l’impact du temps froid sur l’autonomie des véhicules électriques, a déclaré Bryan Roos, ingénieur chez GM et chef d’un comité de l’industrie automobile qui adapte les tests d’autonomie pour refléter l’effet du préconditionnement, du temps froid et d’autres facteurs.

Après quelques jours de préconditionnement avant de conduire, l’indicateur d’autonomie du Mach-E devrait afficher les résultats dans une plage prévue plus longue chaque jour, bien qu’il n’approche probablement pas du chiffre de l’autocollant de la fenêtre avant que les températures plus chaudes ne reviennent.

Les petits voyages ne sont pas votre ami

Les trajets courts – disons 10 minutes environ – sont particulièrement mauvais pour la portée si vous ne préconditionnez pas. La consommation d’énergie initiale pour réchauffer l’habitacle est la pire. Sur de courts trajets, vous le répétez pour chaque étape. Les trajets plus longs consomment moins d’énergie car le système de climatisation maintient une température plutôt que de s’efforcer d’en atteindre une, a déclaré Bucafurri de Ford. C’est comme la différence entre faire du vélo sur une pente et maintenir la même vitesse lorsque vous atteignez un sol plat au sommet.

« Le préconditionnement fait une grande différence », a déclaré Bucafurri. «Les sièges et le volant chauffants sont également beaucoup plus efficaces» que l’air de chauffage pour souffler dans toute la cabine.

Les véhicules électriques devraient également être préconditionnés les jours extrêmement chauds, a déclaré Bucafurri. Le préconditionnement prend quelques minutes et peut être programmé pour se produire automatiquement pour les trajets réguliers.

La température de la cabine n’est pas le seul facteur de portée que les conducteurs peuvent affecter.

Il est important de déneiger le véhicule. Les véhicules électriques sont plus sensibles à l’efficacité aérodynamique que les véhicules à moteur ICE, a déclaré Bucafurri. Les monticules de neige qui perturbent la circulation de l’air au-dessus du véhicule peuvent avoir un effet « critique » sur l’efficacité et l’autonomie, a-t-il déclaré. Une pression correcte des pneus améliore l’efficacité, en particulier par temps froid, où elle peut être considérablement basse au début d’un voyage.

L’autonomie dépend de votre style de conduite

Le lecteur qui a envoyé un e-mail se rapproche probablement de la gamme d’autocollants de fenêtre avec la chaleur, mais le style de conduite personnel a un impact important sur l’autonomie des véhicules électriques, tout comme les véhicules ICE.

«Les conducteurs ont tendance à obtenir une meilleure autonomie au fil du temps», car leur style de conduite s’adapte inconsciemment aux modèles qui fonctionnent le mieux pour les véhicules électriques, a déclaré Bucafurri. L’ordinateur de bord du Mach-E permet également de mieux prédire votre autonomie après 12 heures de conduite ou environ 500 miles. « Les gens obtiennent de meilleures prédictions et évoluent dans le temps. »

Un autre avantage est que les véhicules électriques ne nécessitent pas de période de «rodage» avant que les propriétaires puissent s’attendre à une puissance ou une efficacité maximale, a-t-il déclaré. Les véhicules ICE ont généralement besoin de quelques centaines de kilomètres sur le compteur kilométrique avant cela, car il faut un certain temps pour que l’huile lubrifie le moteur et la transmission, et que les petits points rugueux s’usent.

Ce n’est pas un facteur pour les véhicules électriques, dont la plupart n’ont pas de transmission et dont les moteurs électriques ne nécessitent pas d’huile.

En excluant des variables telles que la météo, vous pouvez vous attendre à des performances et une efficacité optimales d’un véhicule électrique dès le premier jour.

