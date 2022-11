L’automne est le meilleur moment pour préparer le sol du jardin pour les nouvelles plantes

Si vous planifiez un nouveau lit pour les vivaces, les couvre-sols, les arbustes ou les arbres à planter au printemps prochain, le chemin du succès commence par une bonne base. Il est plus facile d’améliorer le sol avant que les plantes ne soient en place, c’est donc maintenant qu’il faut le faire.

Avant de commencer, enlevez les mauvaises herbes de la zone.

Ensuite, testez le pH de votre sol. Les kits de test sont à un prix raisonnable et largement disponibles. De plus, la plupart des États ont des bureaux de vulgarisation agricole affiliés à des universités qui offrent des services de test à faible coût aux jardiniers amateurs.

Chaque espèce de plante se développe mieux dans une plage de pH spécifique. Si la lecture est en dehors de la plage cible pour une plante, elle ne pourra pas se prévaloir des nutriments, que ce soit du sol ou des engrais. Pensez donc à ce que vous allez planter l’année prochaine, apprenez ses exigences en matière de pH et modifiez le sol si nécessaire.

Le calcaire agricole augmentera le pH et le sulfate d’aluminium ou le soufre l’abaissera. L’étiquette de l’emballage fournira des instructions pour votre type de sol et la superficie en pieds carrés du lit.

Si vous avez la chance d’avoir des feuilles d’automne qui jonchent votre propriété, poussez-en une fine couche dans les plates-bandes et les bordures. Si possible, broyez-les d’abord avec une tondeuse mulching.

Ensuite, couchez 3 à 4 pouces de compost non stérilisé de bonne source sur les feuilles (ou directement sur le sol en l’absence de feuilles) et nivelez-le avec un râteau à dents rigides. Il nourrira les microbes bénéfiques et d’autres organismes vivant dans le sol, et libérera des nutriments de haute qualité dans le sol pour nourrir vos plantes.

Contrairement aux croyances de longue date en matière de jardinage, il est préférable de ne pas labourer les amendements dans le sol. Cela pourrait endommager la structure du sol, briser les filaments fongiques précieux, tuer les vers de terre et autres insectes bénéfiques et faire remonter les graines de mauvaises herbes à la surface.

N’oubliez pas que le sol le plus riche se trouve sur le sol de la forêt et que personne ne l’a creusé. Donc, à moins que votre objectif ne soit de corriger un problème de drainage, imitez la nature et placez les amendements directement sur la terre. Ils vont se frayer un chemin au cours des prochains mois.

Appliquez 2 à 3 pouces de paillis sur le compost pour supprimer davantage les mauvaises herbes et modérer la température et l’humidité du sol pendant l’hiver. Si les plantes poussent déjà dans le lit, retardez l’ajout de paillis après un gel dur et gardez le compost et le paillis à quelques centimètres des tiges et des troncs pour éviter la pourriture.

Au printemps, les bienfaits des amendements seront disponibles au niveau des racines, et le sol sera ramolli pour faciliter la plantation. Poussez le paillis et installez vos plantes.

Votre nouveau jardin prospérera dans l’environnement riche et organique que vous avez créé et vous récompensera par une croissance vigoureuse, de belles fleurs et des légumes productifs. Et ils seront plus robustes, en meilleure santé et mieux à même de résister aux ravageurs et aux maladies.

