L’automne devrait enfin atteindre la Colombie-Britannique, alors que la pluie et l’esquif de neige devraient remplacer la chaleur – Kelowna Capital News

Environnement Canada indique que la chaleur inhabituelle en Colombie-Britannique se termine et que la pluie ou la neige arriveront dans certaines régions dès vendredi.

Le bureau météorologique indique que neuf records de température ont été établis mercredi dans la province, dont quatre sur l’île de Vancouver, où un maximum de 21,5 °C à Port Alberni a battu l’ancienne marque de 20,6 °C établie il y a 104 ans.

Il y a eu d’autres records à Powell River, Whistler, Pemberton, Trail et au lac Tatlayoko, à l’ouest du lac Williams, mais les prévisionnistes disent que la chaleur sera remplacée par la première pluie depuis plus d’un mois, tandis que les cols de montagne intérieurs verront une poussière de neiger.

Environnement Canada prévoit que la pluie et la neige commenceront vendredi après-midi et se poursuivront jusqu’à samedi alors qu’une masse d’air plus froid balaie la province.

Les accumulations de pluie devraient être à deux chiffres dans le sud de l’île de Vancouver, mais un peu plus d’un millimètre est prévu d’ici tôt samedi dans la région de Sechelt, où le principal réservoir d’eau de cette région est tombé à des niveaux extrêmement bas, provoquant un état d’urgence.

Plus de pluie est attendue dimanche et la semaine prochaine autour de Sechelt et sur la côte sud, où le niveau de sécheresse le plus grave est en vigueur, mais dans le nord-est de la Colombie-Britannique, qui est également classé au niveau 5 de sécheresse, toute précipitation tomberait probablement sous forme de neige parce que du jour au lendemain les températures dans certaines régions pourraient chuter à -11 ° C d’ici lundi.

