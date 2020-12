Selon la Commission européenne, les températures moyennes d’automne en Europe cette année ont été les plus élevées depuis le début des records.

La période de septembre à novembre a été 1,9 ter plus chaude que la période de référence standard de 30 ans de 1981 à 2010 et 0,4 ℃ plus élevée que l’automne le plus chaud précédent en 2006, selon les données publiées par le service Copernicus Climate Change de l’UE.

Il a déclaré que les températures étaient beaucoup plus élevées dans les Alpes et dans le nord de l’Europe.

La Suède et la Finlande ont battu des records nationaux tandis que la Norvège a connu son novembre le plus chaud depuis le début des records en 1900.

Globalement, novembre a été le plus chaud jamais enregistré, a-t-il ajouté.

Il survient alors que l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a averti que la dernière décennie sera la plus chaude de l’histoire de l’humanité.

Les records viennent malgré le phénomène La Niña, qui fournit généralement un effet de refroidissement sur les températures mondiales.

«Globalement, novembre a été un mois exceptionnellement chaud par rapport aux autres novembre, et les températures dans l’Arctique et le nord de la Sibérie sont restées constamment élevées, la glace de mer étant à son deuxième niveau le plus bas», a déclaré Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus Climate Change à l’ECMWF. .

«Cette tendance est préoccupante et souligne l’importance d’une surveillance complète de l’Arctique, car il se réchauffe plus rapidement que le reste du monde.»

