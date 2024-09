L’automne arrive à grands pas. Voici nos fêtes et événements locaux préférés

Après les événements de la journée, la Parks and Recreation Authority organisera son 5 km costumé annuel. Les coureurs peuvent commencer à tout moment entre 18 h et 18 h 10 à State Street et Clinton Street. Le parcours serpente à travers des quartiers historiques et le parc municipal de Scofield. Pour en savoir plus, rendez-vous sur howellrecreation.org/events.