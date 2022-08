L’automatisation de YouTube fait germer une industrie artisanale qui promet de l’argent rapidement

“J’ai essayé trois cours et un expert à côté, et la seule chose que j’en ai retirée était un portefeuille vide”, a déclaré M. Mitchell.

Alors il a acheté un cours, puis un autre et encore un autre. Il a également payé pour des services de mentorat. M. Mitchell a dépensé environ 15 000 $ pour son entreprise YouTube, rencontrant des obstacles à chaque étape : des cours qui lui ont peu appris, des pigistes qui ont volé du contenu et tactiques de croissance de l’audience qui lui a valu des ennuis avec YouTube.

L’automatisation de YouTube a conduit à une industrie artisanale avec des influenceurs en ligne proposant des tutoriels et des opportunités d’argent rapide. Mais, comme c’est souvent le cas avec les promesses de fortunes rapidement acquises dans les entreprises en ligne, le processus d’automatisation de YouTube peut être un gouffre financier pour les aspirants entrepreneurs Internet et un aimant pour poseurs vendre des services inutiles.

Il n’est pas difficile de trouver une vidéo qui correspond au modèle d’automatisation de YouTube, bien qu’il soit difficile de dire avec certitude combien d’entre elles ont été réalisées. Ils ont généralement un narrateur invisible et un titre accrocheur. Ils partagent des nouvelles, expliquent un sujet ou proposent un Top 10 sur des célébrités ou des athlètes. Ils regroupent souvent du matériel comme des clips vidéo et des photos provenant d’autres sources. Parfois, ils rencontrent des problèmes avec les règles du droit d’auteur.

Le terme “automatisation YouTube” est un peu impropre. Cela signifie généralement sous-traiter le travail à des pigistes plutôt que de s’appuyer sur un processus automatisé. Ce n’est pas une idée nouvelle et pourtant un qui est récemment devenu plus populaire. L’externalisation du travail permet aux gens d’exploiter plusieurs canaux, sans les tâches fastidieuses d’écriture de scripts, d’enregistrement de voix off ou de montage vidéo. Et le processus est souvent présenté comme un moyen infaillible de gagner de l’argent. Pour commencer, vous avez juste besoin d’argent – pour les cours pratiques et les producteurs de vidéos.

Les cours demandent aux gens de trouver des sujets vidéo dont les téléspectateurs ont envie. On leur dit d’embaucher des pigistes sur des marchés en ligne où des entrepreneurs indépendants, comme Fiverr et Upwork, proposent de gérer leurs chaînes et de produire des vidéos allant de moins de 30 $ à plus de 100 $, selon les tarifs des pigistes. Et c’est là que beaucoup de gens rencontrent des problèmes.

Les chaînes de vache à lait avec un large public peuvent récolter des dizaines de milliers de dollars de revenus publicitaires mensuels, tandis que les chaînes impopulaires ne peuvent rien gagner. Youtube partage les revenus publicitaires avec le propriétaire d’une chaîne après qu’une chaîne a atteint 1 000 abonnés et 4 000 heures de visionnage. Les chaînes monétisées obtiennent 55% de l’argent généré par leurs vidéos, c’est-à-dire si elles parviennent à éliminer autant d’intérêt. YouTube a refusé de commenter le processus d’automatisation.