L’autodestruction des conservateurs britanniques est assurée — RT World News

Comme de nombreux partis conservateurs occidentaux, les conservateurs traversent une période de profonde division

Liz Truss a finalement été contrainte de démissionner de son poste de Premier ministre britannique à la fin de la semaine dernière. Le radical “nouvelle ère” qu’elle avait promis d’inaugurer n’avait duré que 45 jours.

Sa chute n’a pas surpris les observateurs de la politique britannique. Il y a quelques semaines, George Galloway a dit à tous ceux qui voulaient écouter que Truss était «aussi épais que de la viande hachée dans une bouteille » – et l’historien Dominic Sandbrook a dit qu’elle était «la personne la moins impressionnante à être devenue Premier ministre de mon vivant.» Alors ça s’est avéré être.

Le cabinet de Truss n’était pas mieux. La semaine dernière, le député conservateur Charles Walker les a décrits comme «des gens sans talent» – une évaluation caritative dans les circonstances. Le chancelier Kwasi Kwarteng s’est avéré tout aussi incompétent que Truss, et il n’y a tout simplement pas de mots pour décrire adéquatement la vice-première ministre de Truss, Therese Coffey.

La sortie de Truss de la politique n’a fait qu’intensifier les divisions autodestructrices au sein du parti conservateur britannique qui ont poussé Remainers et d’autres éléments du parti à déposer Boris Johnson plus tôt cette année.

La crise qui détruit le parti conservateur s’est intensifiée de façon spectaculaire dimanche soir, lorsque Johnson a annoncé qu’il ne serait pas candidat à la course à la direction conservatrice de cette semaine, affirmant que «Vous ne pouvez pas gouverner efficacement si vous n’avez pas un parti uni au Parlement.

Comment le parti conservateur en est-il arrivé à la position extraordinaire dans laquelle il se trouve maintenant – paralysé par des divisions internes, complètement dépourvu de dirigeants compétents, ingouvernable en interne et confronté à l’anéantissement électoral lors des prochaines élections générales, chaque fois qu’elles auront lieu ?

Cette révolution, qui est toujours en cours, implique la transformation de l’ordre économique international d’un ordre basé sur les États-nations, la production industrielle et les combustibles fossiles à un ordre basé sur les entreprises mondiales, les nouvelles technologies et les sources d’énergie renouvelables.

Cette révolution économique – aussi radicalement transformatrice que la première révolution industrielle – a été menée par un nouvel ensemble d’élites dirigeantes mondiales qui remplacent rapidement les anciennes élites basées sur des États-nations qui contrôlaient l’ordre mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ( sinon avant).

Comme le font toutes les élites révolutionnaires, les nouvelles élites mondiales formulent des idéologies qui légitiment le nouvel ordre économique et social qu’elles sont en train de créer. Ceux-ci incluent le mondialisme, le changement climatique catastrophique, la politique identitaire, le féminisme #METOO, toutes les formes de politiquement correct et, plus récemment, la fluidité des genres et les droits des transgenres.

Ces nouvelles idéologies contrastent fortement avec celles auxquelles adhèrent les anciennes élites basées sur les États-nations. Ils croyaient en ce qu’on appelait les valeurs bourgeoises traditionnelles du XIXe siècle – notamment le nationalisme, le patriotisme, la famille traditionnelle, les droits individuels, l’État de droit, le christianisme et l’éthique du travail.

Alors que le nouvel ordre économique mondial et ses dirigeants ont progressivement remplacé l’ancien système économique et ses dirigeants, ces idéologies antithétiques se sont affrontées avec une amertume et une intensité croissantes. Ce conflit en cours a été qualifié “les guerres culturelles» par certains historiens.

Ce choc des idéologies irréconciliables se poursuit dans toutes les nations occidentales. La forme précise qu’elle prend diffère dans chaque pays, en fonction de l’histoire et des caractéristiques culturelles de chacun.

En même temps que les économies et les croyances idéologiques en Occident ont subi de profonds changements révolutionnaires au cours des 40 dernières années, la politique dans les démocraties libérales a également été fondamentalement transformée.

Dans les pays occidentaux dotés de systèmes politiques bipartites, les partis sociaux-démocrates de gauche – qui représentaient autrefois les intérêts de la classe ouvrière industrielle et des progressistes de la classe moyenne – sont désormais devenus des partis représentant les intérêts des nouvelles élites mondialisées.

Le parti travailliste de Blair et le parti démocrate de Clinton sont des exemples classiques de cette transformation – qui implique souvent un certain degré de conflit. D’où la récente bataille de Keir Starmer avec Jeremy Corbyn, qui représentait l’ancien parti travailliste, et le conflit d’Hillary Clinton avec Bernie Sanders, qui est un socialiste démocrate à l’ancienne. En Australie, le parti travailliste a parfaitement opéré cette transition ces dernières années.

Une fois que les partis sociaux-démocrates ont achevé ce type de transformation politique, ils deviennent idéologiquement unifiés à un degré extraordinaire parce qu’ils adhèrent de manière rigide aux croyances des nouvelles élites. Les divergences politiques continuent d’exister, mais les divisions profondes disparaissent complètement. Le parti travailliste britannique, par exemple, ne contient aucun équivalent de guerriers de la culture conservatrice comme Kemi Badenoch.

Ces partis ont tendance à être des mélanges instables d’anciennes et de nouvelles élites parce que leurs intérêts économiques coïncident dans une large mesure. De nombreux membres de la vieille garde s’adaptent facilement au nouveau régime économique mondial – de la même manière qu’une partie importante de l’aristocratie française du XVIIIe siècle s’est rangée du côté de la bourgeoisie lorsque la Révolution française a éclaté.

Mais alors que des éléments des anciennes élites peuvent facilement s’adapter au nouvel ordre économique mondial, beaucoup ont beaucoup plus de mal à adopter les croyances idéologiques qui font partie intégrante de cet ordre économique.

Des segments importants des partis conservateurs représentent toujours les intérêts des élites plus âgées et, plus important encore, croient toujours fermement aux valeurs bourgeoises traditionnelles du XIXe siècle. C’est pourquoi les divisions idéologiques au sein des partis conservateurs ont tendance à être beaucoup plus intenses.

D’où la raison pour laquelle les conflits amers en cours au sein du parti conservateur sur le Brexit, le changement climatique, la politique identitaire et les droits des transgenres – tous essentiels “guerres culturelles» problèmes – n’ont tout simplement pas d’équivalent au sein du parti travailliste britannique.

Les divisions au sein du parti conservateur britannique sont beaucoup plus intenses que celles au sein d’autres partis conservateurs occidentaux, car ce n’est qu’au Royaume-Uni que l’autonomie de l’État-nation est devenue un problème politique – en raison de la décision désastreuse de l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron de tenir un référendum sur le Brexit.

En Australie, la coalition conservatrice libérale/nationale – l’équivalent du parti conservateur britannique – a été déchirée par des divisions idéologiques internes (en particulier sur le changement climatique) et l’instabilité de la direction pendant des années, ce qui lui a valu de perdre le pouvoir plus tôt cette année, après une décennie au pouvoir. Même ainsi, la coalition continue d’exister en tant que force politique viable.

En France, les grands partis conservateurs ont complètement disparu ces dernières années – pour être remplacés par un nouveau parti représentant les intérêts des nouvelles élites (Macron En Marche) et un parti populiste de droite (Le Pen, Rassemblement national) représentant les vestiges du parti traditionnel classe ouvrière et la vieille classe moyenne, qui n’ont nulle part où aller politiquement.

En Amérique, depuis les années 1990, le Parti républicain traditionnel s’est transformé d’un parti conservateur en un parti populiste de droite – contrôlé par Donald Trump – qui fait appel à la classe moyenne plus âgée et à la classe ouvrière traditionnelle, qui ont été économiquement déplacées par le nouvel ordre économique mondial et abandonné politiquement par les démocrates.

Qu’en est-il alors du parti conservateur britannique ? Certaines choses sont assez claires.

Premièrement, une transformation populiste à la Trump du parti conservateur en Angleterre n’a jamais été envisagée. Si un parti populiste de droite doit émerger au Royaume-Uni, il ne pourra le faire qu’après la disparition du Parti conservateur.

Deuxièmement, les profondes divisions idéologiques qui l’ont réduit à néant sont si profondes qu’elles ne peuvent être éradiquées. Même la disparition embarrassante de Truss n’a pas convaincu ses partisans – les néolibéraux enragés – que sa politique était fondamentalement erronée. L’aile restante du parti qui a joué un rôle déterminant dans la destitution de Johnson reste impénitente, tout comme les guerriers de la culture de droite dirigés par Badenoch.















Troisièmement, pour survivre, même à court terme, le parti a besoin d’un chef doté d’une réelle stature et d’une véritable compétence politique. Rishi Sunak, qui vient de devenir le nouveau chef, n’est même pas près de s’adapter à ce projet de loi.

Quatrièmement, la débâcle de Truss a clairement indiqué qu’il n’y avait qu’un seul moyen pour le parti conservateur d’éviter l’effacement électoral – et c’était en élisant le chef de Boris Johnson cette semaine, aussi désagréable que cela ait pu être pour certaines sections du parti.

Des pourparlers entre Johnson et Sunak sur la formation d’un ticket commun ont apparemment eu lieu au cours du week-end, mais, sans surprise, n’ont pas abouti à un accord. Johnson peut maintenant soit se retirer sur le banc d’arrière-ban et attendre l’effondrement du gouvernement de Sunak, soit démissionner complètement de la politique.

Des temps plus sombres attendent le parti conservateur dans les prochains mois. L’intermède ridicule de Truss a totalement saccagé la réputation du parti auprès des électeurs, et il est peu probable que Sunak puisse maintenir le parti au pouvoir jusqu’à Noël.

Le parti conservateur a été confronté au choix de Hobson au cours du week-end – soit élire Boris Johnson à la tête, soit signer son propre arrêt de mort politique.

Cependant, ses divisions idéologiques internes étaient si intenses et insolubles que le parti a rejeté Johnson et a décidé d’opter pour sa propre autodestruction politique.