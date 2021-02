L’autodéfense n’est pas la réponse à la crise des enlèvements au Nigeria

Les partisans du rassemblement de la «Coalition of Northern Groups» (CNG) pour exhorter les autorités à secourir des centaines d’écoliers enlevés, dans l’État nord-ouest de Katsina, au Nigéria, le 17 décembre 2020

Dans notre série de lettres d’écrivains africains, la journaliste et romancière nigériane Adaobi Tricia Nwaubani évoque un récent appel lancé aux Nigérians pour qu’ils prennent la sécurité en main.

Le gouvernement nigérian semble avoir suggéré qu’il ne pouvait plus être invoqué pour assurer la sécurité des citoyens.

La semaine dernière, le ministre de la Défense a adressé un message aux communautés qui ont subi des attaques de gangs armés: défendez-vous, ne vous contentez pas de vous asseoir et d’être abattus comme des poulets.

« Nous ne devrions pas être des lâches », a déclaré Bashir Salihi Magashi, un général de division à la retraite.

«Je ne sais pas pourquoi les gens fuient des choses mineures, mineures, mineures comme ça. Ils devraient se lever. Faites savoir à ces gens que même les villageois ont la compétence et la capacité de se défendre.

La déclaration de M. Magashi – intervenue quelques heures après que des hommes armés aient enlevé des dizaines de personnes, y compris des étudiants, dans une école du centre-nord de l’État du Niger – a suscité une tempête de commentaires et de critiques de la part des Nigérians.

Nous avons déjà l’habitude de prendre en charge nos affaires dans des domaines où le gouvernement n’a pas été à la hauteur de ses responsabilités.

De nombreuses personnes dans le pays produisent leur propre électricité, pompent leur propre eau, organisent une éducation privée pour leurs enfants, etc.

«Quel que soit le degré de détermination d'un individu, il ne peut pas se défendre à mains nues et avec courage.»

Ils se défendraient également volontiers contre les assaillants armés.

Mais, en vertu des lois nigérianes, il est désormais impossible d’acheter une arme à feu. Quel que soit le degré de détermination d’un individu, il ne peut pas se défendre à mains nues et avec courage.

Posséder une arme au Nigéria impliquait autrefois un processus compliqué et tortueux.

Selon la catégorie d’armes à feu, vous deviez demander à votre gouvernement local, à votre police d’État ou à la présidence une licence qui devait être renouvelée chaque année.

Nouvelles licences d’armes interdites

La demande était généralement traitée en six mois environ et comportait un examen médical obligatoire et une évaluation psychiatrique.

Tout propriétaire d’arme prévoyant de voyager hors de la ville était censé remettre son arme à l’armurerie de la police pour l’entreposage. Et après la mort du propriétaire, l’arme devait être restituée à l’État.

Mais, il y a deux ans, le président Muhammadu Buhari a signé un décret interdisant complètement la délivrance de licences d’armes à feu – une action largement considérée comme une réponse à l’insécurité croissante dans le pays et aux craintes d’effusion de sang incontrôlée.

Les gangs armés, communément appelés par les représentants du gouvernement et les médias locaux comme des «bandits», terrorisent le nord-ouest du Nigéria avec des vols et des enlèvements.

Des politiciens, des entrepreneurs, des navetteurs et des écoliers ont été kidnappés à plusieurs reprises et généralement relâchés après le versement d’une rançon.

D’autres régions sont confrontées à une pléthore de problèmes de sécurité, notamment: les militants de Boko Haram, les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, les enlèvements, la piraterie et les vols à main armée.

Les médias locaux rapportent parfois les efforts des groupes d’autodéfense pour protéger leurs quartiers, armés pour la plupart de machettes et de bâtons.

Mais ces armes ne sont pas à la hauteur de la puissance supérieure des attaquants, qui ne sont évidemment pas entravés par les lois et les licences lorsqu’ils acquièrent illicitement des armes comme les AK-47 et les fusils à pompe.

«Pauvres laissés sans protection»

« Ce décret ne vise que les armes légales et il n’y en a pas pour s’adresser à ceux qui possèdent des armes illégales », a déclaré l’ancienne députée Nnenna Elendu-Ukeje en 2019, lors d’un débat parlementaire sur le décret du président Buhari.

Comme d’habitude, ce sont les plus pauvres du pays qui souffrent le plus de l’insécurité.

Des centaines d’écoliers enlevés en décembre ont été renvoyés sains et saufs

Les hauts fonctionnaires nigérians sont généralement affectés à des gardes de police armés en vertu de leur fonction.

Les Nigérians riches embauchent souvent des escortes de police armées, même pour des réceptions privées.

Un haut fonctionnaire de la police qui a choisi de ne pas être nommé m’a dit que certains Nigérians influents contournent parfois l’ordre de M. Buhari en achetant des armes à feu puis en soudoyant des gens pour que les reçus et les licences soient antidatés.

« [The] la majorité de ceux qui détiennent des armes à feu sont des personnalités aisées « , a déclaré le législateur Sunday Adepoju lors du débat de 2019. » Par exemple, dans une communauté où il y a des personnes avec des armes légales, au moment où les voyous se rapprochent et entendent des coups de feu, ils fuir. »

Plus d’armes, pas la réponse

Cependant, les inquiétudes au Nigéria concernant les dangers d’un accès légal facile aux armes à feu sont valables, reflétant les inquiétudes dans d’autres parties du monde, en particulier aux États-Unis où le débat fait constamment rage.

Avec des contrôles stricts, le Nigéria subit toujours une telle violence gratuite et omniprésente.

On ne peut qu’imaginer à quel point les choses pourraient être plus sanglantes si quelqu’un pouvait simplement fouiller dans le dos de son jean et sortir un pistolet.

En fin de compte, l’option la plus sûre est que les agences de sécurité nigérianes assument leur responsabilité de protéger le pays contre les éléments criminels, même si cela signifie employer plus de personnes qui peuvent ensuite être approuvées par la loi pour porter les armes.

