L’Auto Sleuth : 2 nouveaux modèles Lexus; Volvo devient petit et plus

Lexus présente deux nouveaux modèles « X » pour 2024

La division haut de gamme de Toyota a été occupée ces derniers temps alors qu’elle reconstruit et élargit sa gamme. Cela inclut le véhicule utilitaire TX basé sur le Toyota Grand Highlander, qui est également nouveau pour 2024.

Le TX 350 à trois rangées de sièges est doté d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres développant 275 chevaux, tandis que le TX 500h hybride ajoute deux moteurs électriques pour une puissance nette de 366 chevaux. L’hybride rechargeable TX 550h+ est doté d’un V6 de 3,5 litres et de moteurs électriques pour une puissance nette de 406 chevaux et une autonomie maximale de 33 miles (53 kilomètres) avec batterie uniquement.

Le Lexus GX 2024 à quatre roues motrices redessiné est également à venir. Le modèle à carrosserie pleine grandeur remplace son V8 de 4,6 litres par un V6 biturbo de 3,4 litres développant 349 chevaux. La nouvelle carrosserie plus trapue peut accueillir jusqu’à sept passagers.

VinFast crée une jolie voiture, mais pas pour ici

Le constructeur automobile vietnamien, qui a récemment commencé à exporter des véhicules en Amérique du Nord, a récemment fourni des détails sur le VF3. Le modèle de taille mini à deux places chargé de charme ne sera vendu qu’au Vietnam.

C’est le genre de voiture qui aurait fait une bonne première impression sur nos côtes et probablement à un prix attractif. D’autres marques d’importation telles que Hyundai et Kia ont commencé ici avec des véhicules passerelles bon marché qui ont contribué à faire accepter les modèles plus grands et plus chers qui ont suivi.

VinFast a adopté l’approche opposée avec les plus gros modèles de style utilitaire électrique VF8 et VF9, ce dernier coûtant plus de 100 000 $ au Canada. À ce prix, il est probable que la plupart des acheteurs haut de gamme opteront pour les plaques signalétiques établies de BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, etc. Le lancement avec quelque chose de plus humble comme le VF3 aurait peut-être été un moyen meilleur et plus rapide pour VinFast – un total inconnu – pour établir la crédibilité ici.

Le pick-up Ram Rampage arrivera-t-il ici ?

Cela semble probable. On pensait que le midsizer s’appelait le Dakota, une plaque signalétique qui a été abandonnée il y a près de 20 ans. Mais le nom Rampage, qui sera utilisé par Stellantis en Amérique du Sud, devrait arriver sur ce continent l’année prochaine en tant que modèle 2025.

On s’attend à ce qu’il utilise le même quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé de 270 chevaux qui est de série dans le Jeep Wrangler, mais un système hybride rechargeable de 375 chevaux, qui est une option du Wrangler, pourrait également être disponible dans le Rampage. Plus de détails sont attendus d’ici la fin de l’année.

Volvo va petit avec le prochain EX30 EV :

Le constructeur automobile convertit et élargit la gamme alors qu’il embrasse un avenir tout électrique. Cela inclut un nouveau modèle d’entrée EX30.

Le véhicule utilitaire compact, qui arrive pour l’année-modèle 2025, proposera une version à propulsion avec un seul moteur produisant 268 chevaux. En option, une variante à traction intégrale (AWD) à deux moteurs d’une puissance de 422 chevaux.

Selon Volvo, le modèle AWD accélérera à 60 mph (96 km/h) du repos en 3,4 secondes. Un AWD EX30 Cross Country sera livré avec une hauteur de caisse surélevée et des plaques de protection sous la carrosserie pour les excursions hors route.

Détails de l’édition finale de la Camaro

Ce n’est un secret pour personne que Chevrolet fermera les livres sur cette deux portes à essence après l’année modèle 2024. Avant cela, des éditions spéciales seront disponibles pour les connaisseurs de la plaque signalétique.

Le schéma de peinture noir avec rayures noires (Chevy l’appelle Panther Black Metallic Tintcoat) sera disponible avec les moteurs V-6 et V-8. Une Camaro ZL1 Collectors Edition de 650 chevaux sera également proposée, mais la production est limitée à 350 exemplaires.

Plus rare encore est la ZL1 Garage 56 Edition, qui rend hommage au succès de la Camaro en course. Il est disponible en Riptide Blue uniquement avec des graphismes et des emblèmes uniques. Comme son nom l’indique, seuls 56 exemplaires sont disponibles. Un V8 suralimenté de 6,2 litres développant 650 chevaux est de série.

TENDANCE EN HAUSSE

« Une » série télévisée – Le drame hebdomadaire à venir met en vedette Felicity Jones, qui a déjà joué dans Rogue One: Une histoire de Star Wars. Jones produira également l’émission épisodique d’une heure qui tourne autour d’une équipe de course de Formule 1 familiale qui serait inspirée par l’équipe dirigée par feu Frank Williams. Une date de sortie et le réseau n’ont pas été révélés.

Le prochain film Fast & Furious est prévu pour le 4 avril 2025 – Rapide X Partie II mettra à nouveau en vedette Vin Diesel et Dwayne Johnson, qui ont déclaré plus tôt qu’il ne reviendrait pas dans la franchise. Jason Momoa revient également en tant que méchant, Dante Reyes. X rapide (la première partie) a fait ses débuts fin mai.

– écrit par Wheelbase Media.

