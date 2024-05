L’auto-organisation du cerveau est la clé du développement

Résumé: Une nouvelle étude révèle que le cortex cérébral peut s’auto-organiser au cours du développement, transformant des entrées non organisées en modèles d’activité hautement structurés. Cette auto-organisation est guidée par des règles mathématiques similaires à celles que l’on retrouve dans d’autres systèmes naturels. Les perturbations de ces schémas pourraient avoir un impact sur la perception sensorielle et contribuer à des troubles du développement neurologique comme l’autisme.

Faits marquants:

Le cortex peut auto-organiser l’activité neuronale au cours du développement.

Cette auto-organisation est guidée par des règles mathématiques trouvées dans la nature.

Les perturbations de ces schémas peuvent contribuer aux troubles du développement neurologique.

Source: Université du Minnesota

Publié dans Communications naturellesune collaboration internationale entre des chercheurs de l’Université du Minnesota et de l’Institut d’études avancées de Francfort a étudié la manière dont des modèles hautement organisés d’activité neuronale émergent au cours du développement.

Ils ont découvert que le cortex cérébral peut transformer des entrées non organisées en modèles d’activité hautement organisés, démontrant ainsi l’auto-organisation.

« Ce qui rend cette transformation si importante, c’est qu’elle semble se produire entièrement dans le cortex lui-même, ce qui indique que le cerveau est capable d’organiser ses propres fonctions au cours du développement », a déclaré Gordon Smith, PhD, professeur adjoint à la faculté de médecine de l’Université du Manitoba. .

Dans un système auto-organisé, les interactions à petite échelle se combinent pour générer une organisation à grande échelle. Crédit : Actualités des neurosciences

« Cela suggère que toute perturbation de ces interactions à petite échelle peut modifier radicalement la fonction du cerveau, ce qui peut avoir un impact sur la perception sensorielle et éventuellement contribuer à des troubles du développement neurologique comme l’autisme. »

Dans un système auto-organisé, les interactions à petite échelle se combinent pour générer une organisation à grande échelle. En combinant étroitement théorie et expérience, l’équipe de recherche a pu montrer que des règles mathématiques similaires à celles qui régissent les modèles dans un large éventail de systèmes vivants et non vivants, tels que les taches sur certains poissons et l’espacement des dunes de sable, , guident également le développement du cerveau.

« Nos résultats suggèrent que les modèles d’activité neuronale dans le cortex précoce apparaissent dynamiquement à travers des boucles de rétroaction qui impliquent un équilibre entre l’activation locale et la suppression latérale, confirmant une hypothèse théorique du développement cérébral remontant à plusieurs décennies », a déclaré Matthias Kaschube, PhD, professeur à l’Université de Francfort. Institute for Advanced Studies et co-chercheur de l’étude.

L’équipe de recherche a utilisé des outils optiques récemment développés à l’Université du Manitoba pour démontrer directement comment la structure à grande échelle des réseaux cérébraux en développement émerge des réseaux eux-mêmes, plutôt que d’être imprimée à partir d’une source externe.

« En utilisant des techniques optiques de pointe, ces expériences nous ont permis de tester une théorie scientifique de longue date et de montrer que le cerveau organise sa propre activité au cours du développement précoce », a déclaré le Dr Smith, qui est également membre de l’équipe de découverte médicale. sur l’imagerie optique et la science du cerveau.

Des recherches en cours explorent comment les altérations de ces modèles d’activité neuronale auto-organisées au début du développement ont un impact sur la perception sensorielle plus tard dans le développement.

Financement: Le financement a été fourni par le National Eye Institute [grant R01EY030893-01]Fondation Whitehall [2018-05-57]Fondation nationale de la science [IIS-2011542]et le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche [BMBF 01GQ2002].

« Auto-organisation de l’activité modulaire dans les réseaux corticaux immatures» de Gordon Smith et coll. Communications naturelles

Abstrait

Auto-organisation de l’activité modulaire dans les réseaux corticaux immatures

Au cours du développement, l’activité corticale est organisée en modèles modulaires distribués qui sont un précurseur de l’architecture fonctionnelle en colonnes mature.

Théoriquement, une telle activité neuronale structurée peut émerger dynamiquement d’interactions synaptiques locales à travers un réseau récurrent avec une excitation locale efficace avec une connectivité d’inhibition latérale (LE/LI).

En utilisant simultanément l’imagerie calcique à grand champ et l’optogénétique dans le cortex du furet juvénile avant l’ouverture des yeux, nous testons directement plusieurs prédictions critiques d’un mécanisme LE/LI. Nous montrons que les réseaux corticaux transforment des stimulations uniformes en divers modèles modulaires présentant une longueur d’onde spatiale caractéristique.

De plus, une stimulation optogénétique structurée correspondant à cette longueur d’onde biaise sélectivement les modèles d’activité évoqués, tandis qu’une stimulation avec des longueurs d’onde variables transforme l’activité vers cette longueur d’onde caractéristique, révélant un compromis dynamique entre la commande d’entrée et la tendance intrinsèque du réseau à organiser l’activité.

De plus, la structure de l’activité corticale spontanée précoce – qui se reflète dans les représentations en développement de l’orientation visuelle – chevauche fortement celle de l’activité opto-évoquée uniforme, suggérant un mécanisme sous-jacent commun comme base pour la formation de cartes en colonnes ordonnées sous-jacentes aux représentations sensorielles dans le cerveau.