L’auto-isolement de Covid prendra fin pour les personnes à double piqûre à partir du 16 août, annonce Javid

Les règles d’isolement de test et de traçabilité pour les personnes à double piqûre qui entrent en contact avec un cas positif seront abandonnées par le gouvernement à partir du 16 août, a annoncé Sajid Javid dans une refonte du système.

Dans une mise à jour aux députés, le secrétaire à la Santé nouvellement nommé a déclaré que les adultes qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid-19 seront bientôt exemptés de la mise en quarantaine à domicile jusqu’à 10 jours.

Il a déclaré que le gouvernement adopterait « l’approche basée sur les risques » à partir de la mi-août, « toute personne qui est en contact étroit avec un cas positif n’aura plus à s’auto-isoler s’il a été complètement vacciné ».

Cependant, M. Javid a déclaré que ceux qui sont informés par les traceurs de contact après être entrés en contact avec un cas positif, seront « conseillés » de passer un test PCR « dès que possible » pour fournir une certitude.

Les règles s’appliqueront également à tous les jeunes de moins de 18 ans, qui ne sont actuellement pas conseillés de se faire vacciner, à partir du 19 août, a annoncé M. Javid.

Et il a insisté : « Toute personne testée positive devra s’auto-isoler, qu’elle ait eu le vaccin ou non. »

Ses remarques sont intervenues après que Boris Johnson a dévoilé l’intention du gouvernement de supprimer les restrictions nationales restantes à partir du 19 juillet et a révélé qu’il envisageait un « passage à un régime différent » pour ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid-19.

Cependant, avec environ 50 000 cas quotidiens de Covid d’ici le 19 juillet, et peut-être plus de 100 000 plus tard dans l’été après l’assouplissement des restrictions, cela pourrait signifier qu’un nombre important de personnes à travers le pays devront toujours s’isoler avant que les nouvelles règles ne soient introduites le 16 Août.

En vertu des règles existantes, si une personne est interrogée par l’application NHS ou appelée par des traceurs de contact après avoir été en contact avec un cas positif, elle doit s’isoler à la maison pendant une période maximale de 10 jours.

S’adressant aux députés, M. Javid a déclaré que l’auto-isolement avait joué un « rôle critique » dans la lutte contre la propagation du virus, mais a souligné que le gouvernement était « complètement éloigné de la difficulté » que cela avait été.

M. Javid a précisé que si une personne reçoit une deuxième dose juste avant ou juste après le 16 août, elle devra attendre deux semaines, après quoi la deuxième dose prend effet pour que les nouvelles règles s’appliquent.

Il a ajouté : « Cette nouvelle approche signifie que nous pouvons gérer le virus d’une manière proportionnée à la pandémie tout en maintenant les libertés qui sont si importantes pour nous tous. »

Abordant la situation des jeunes, le ministre a déclaré : « Nous n’offrons actuellement pas le vaccin à la plupart des personnes de moins de 18 ans, nous avons donc réfléchi attentivement à la manière dont nous pourrions nous assurer que les jeunes vivent les bonnes expériences qui sont si importantes pour leur développement tout en les protégeant de ce virus mortel.

« Conformément à l’approche pour les adultes, toute personne de moins de 18 ans qui est en contact avec un cas positif n’aura plus à s’auto-isoler. Au lieu de cela, ils recevront des conseils sur l’opportunité de se faire tester, en fonction de leur âge et n’auront besoin de s’isoler que s’ils sont positifs. »