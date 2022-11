L’auto-exil d’Ivanka Trump de la politique peut être dû au fait qu’elle était la taupe du FBI à Mar-a-Lago – Michael Cohen

Michael Cohen a une théorie sur les raisons pour lesquelles Ivanka Trump ne travaille pas sur la candidature présidentielle de 2024 de son père.

Il dit qu’il pense que Jared Kushner et Ivanka auraient pu être des informateurs du FBI à Mar-a-Lago.

Cohen a déclaré qu’il serait “très intéressant” que les membres principaux de la campagne soient également des informateurs du MJ.

Michael Cohen dit que la fille de l’ancien président Donald Trump, Ivanka, s’exile de la politique parce qu’elle et son mari Jared Kushner pourraient travailler avec le FBI.

“Je pense que Jared et Ivanka étaient potentiellement les taupes en termes de documents Mar-a-Lago et ainsi de suite”, a déclaré samedi Cohen, ancien avocat personnel et réparateur de Trump, à MSNBC.

“Et il serait très intéressant d’avoir, disons, le gendre, la fille qui sont des informateurs du FBI – des informateurs du DOJ – agissant en tant que membres seniors d’une campagne ou d’une administration s’il réussissait d’une manière ou d’une autre à revenir en arrière, “, a déclaré Cohen.

“Je crois que Jared et Ivanka sont potentiellement les taupes.” @MichaelCohen212 dit qu’il ne serait pas surpris d’apprendre que la propre fille et le gendre de Trump ont informé le DOJ des documents classifiés de Mar-a-Lago. pic.twitter.com/VKQR9IPgXI – Le spectacle de Katie Phang (@katiephangshow) 19 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Cohen suggère que l’un des enfants de Trump pourrait travailler avec le FBI. Le ministère de la Justice est enquêtant si Trump a enfreint l’une des trois lois fédérales – y compris la Loi sur l’espionnage – en conservant des documents classifiés à sa résidence en Floride.

En août, Cohen a déclaré qu’un informateur potentiel travaillant avec le FBI lors de l’enquête de l’agence raid à Mar-a-Lago est “définitivement un membre de son entourage”.

“Je ne serais pas surpris d’apprendre qu’il s’agit de Jared ou de l’un de ses enfants”, a déclaré Cohen. dit à l’initié.

Cohen était faisait autrefois partie du cercle restreint de Trump. En 2018, il a plaidé coupable aux crimes, y compris l’évasion fiscale, les violations du financement des campagnes et la fraude bancaire. Il était condamné en décembre 2018 à trois ans de prison et a été radié du barreau en février 2019 par le Cour suprême de New York.

Pour sa part, Kushner a a catégoriquement nié être un informateur du DOJ.

Ivanka Trump était visiblement absente de la maison de son père Annonce de la campagne 2024 le mardi soir à Mar-a-Lago. Elle plus tard a publié une déclaration affirmant qu’elle envisageait de le soutenir “en dehors de l’arène politique”.

“J’aime beaucoup mon père”, lit-on dans sa déclaration. “Cette fois-ci, je choisis de donner la priorité à mes enfants et à la vie privée que nous créons en tant que famille. Je n’envisage pas de faire de la politique.”

Selon Le New York Postl’absence d’Ivanka lors de son annonce de 2024 est intervenue après Trump a essayé de la persuader, elle et Kushner, de se présenter. Kushner était présent lors du lancement de la campagne, mais pas Ivanka.

Kushner et Ivanka étaient les meilleurs conseillers de Trump. Cependant, tous deux ont signalé leur refus de participer à d’autres campagnes. En septembre, Kushner a déclaré Nouvelles du ciel ce il “profite trop du secteur privé” pour se replonger dans la politique. Et en novembre, des sources anonymes dit à CNN Ivanka en a « fini » avec la politique et ne redeviendra jamais le conseiller principal de son père.

Les représentants de Kushner et de l’ancien président n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider. Un avocat d’Ivanka Trump n’a pas non plus immédiatement renvoyé la demande de commentaires d’Insider.