L’autisme me rend formidable dans mon travail, mais horrible lors des entretiens

Cette chronique à la première personne est l’expérience d’Henry Gordon qui vit à Calgary. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez voir la FAQ .

J’ai fait l’équivalent mental d’une double prise. J’étais assis à mon bureau, attendant une réunion. Le doux amusement d’une possibilité se transforma en une incrédulité réfléchie face au fait de plus en plus probable.

Cela ne pouvait pas être possible, n’est-ce pas ?

Sur les dizaines d’emplois pour lesquels j’avais postulé – et environ une douzaine d’emplois où j’avais réussi à passer un entretien – chaque fois que la candidature nécessitait un entretien, je n’ai pas obtenu le poste. Étais-je si mauvais aux entretiens ?

Je suis un régisseur émergent atteint d’autisme – du moins je le suis lorsque le théâtre n’est pas fermé par des restrictions pandémiques.

Il y a suffisamment de pression lors d’un entretien pour donner les bonnes réponses. Cela peut être une situation stressante pour n’importe qui, mais pour moi, l’autisme rend les entretiens exceptionnellement difficiles.

Il s’avère que je suis bien meilleur pour décrocher des emplois qui ne nécessitent pas d’entretien – comme les petits boulots en tant que comptable et un poste dans la construction que j’ai obtenu grâce à l’intérim ou à des relations personnelles.

Pendant les entretiens, je dois établir un contact visuel, faire face à des environnements stressants comme les lumières fluorescentes et les bruits gênants, porter des vêtements inconfortables et ne pas stimuler.

Stimming consiste à faire des mouvements qui brûlent l’énergie nerveuse, comme battre des mains, effleurer les doigts et faire les cent pas. Ne pas stimming est stressant pour moi. J’ai toujours besoin de bouger pour réfléchir.

Mais la moindre erreur, un glissement de masque, et j’ai l’impression de faire vivre à quelqu’un le “vallée étrange” — le sentiment d’inconfort créé lorsque quelque chose apparaît presque humain, mais pas. Pas normal.

Maintenant, je dois me soucier de donner de bonnes réponses et établir un contact visuel pour paraître “normal”. C’est épuisant.

Henry Gordon a obtenu son diplôme de l’Université de Lethbridge en 2020. Il est revenu célébrer cet exploit en personne en juin. (Soumis par Henry Gordon)

J’ai essayé de parler aux gens de mon autisme lors du processus d’entretien et de décrire les avantages qu’il présente, mais cela ne semble pas aider.

Alors maintenant, quand je commence un nouvel emploi, je ne dis souvent à mon employeur que je suis autiste qu’au deuxième ou troisième jour de travail afin que la première impression que mon employeur a de moi est mon travail et non ma neurodiversité. Une fois que je l’ai révélé, la plupart de mes employeurs et collègues m’ont extrêmement soutenu.

Mais là où l’autisme peut être un obstacle à l’obtention d’un emploi, être autiste est un atout dans ma carrière.

Je ne rêvais pas d’être metteur en scène quand j’étais gamin, mais j’ai envie de raconter des histoires depuis l’enfance. J’ai également eu besoin d’étudier le comportement social afin de survivre en tant que neurodivergent dans un monde neurotypique. Le théâtre, qui consiste à comprendre le comportement social, était une voie naturelle.

À l’université, j’ai appris que la Lethbridge Shakespeare Performance Society cherchait à remplir certains rôles de production pour l’été. J’ai postulé, je n’ai pas eu besoin d’entretien et j’ai travaillé avec eux pendant trois étés.

Depuis, j’ai travaillé sur plusieurs productions, y compris travailler pendant la pandémie avec une école privée de la ville, et faire du bénévolat avec le Calgary Folk Fest et le podcast, Côté obscur du web. Je suis particulièrement fier de mon travail avec la production de la Lethbridge Shakespeare Performance Society de Macbeth et la production universitaire de Titus Andronicus.

J’aime pouvoir aider les autres à produire du bon travail.

Henry Gordon faisait partie de l’équipe de régie pour la production d’une école privée de A Little Shop of Horrors. (Soumis par Henry Gordon)

Ma journée type consiste à être assis au théâtre, sous des éclairages de travail pointus, à prendre des notes et à voir l’image dans son ensemble. Je surveille les entrées et les sorties sur scène, les mouvements des accessoires et des costumes, tout en enregistrant les notes du metteur en scène et en surveillant l’horloge pour que les acteurs aient des pauses opportunes.

Je construis ce qu’on appelle une “liste de contrôle du pilote” pour l’émission, décomposant le compliqué en tâches simples – comme je le ferais dans la vie de tous les jours.

Pouvoir voir et entendre tout ce qui se passe, puis filtrer le nombre presque écrasant de détails jusqu’à l’essentiel, est quelque chose que j’ai toujours eu besoin de faire en tant que mécanisme de survie de base pour un cerveau divergent vivant dans un monde neurotypique.

Mais je ressens toujours une pression pour ne pas paraître autiste. Je ressens la pression de paraître “normale” – même au théâtre, qui est une industrie plus inclusive et où je pense que mon autisme peut être un avantage. Je ne veux pas qu’on me considère simplement comme le “gars autiste”. Je veux être perçu comme une personne avec autisme qui est compétente dans ce qu’elle fait.

Mon autisme fait partie de qui je suis mais je sens que je dois constamment me masquer pour m’établir dans ma carrière. C’est frustrant. J’aimerais que les employeurs comprennent que je suis bon dans mon travail à cause de mon autisme, mais les entretiens d’embauche traditionnels ne sont pas le meilleur moyen de le montrer.

