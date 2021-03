Le professeur Fiona Matthews, de l’Université de Newcastle, a déclaré que l’étude « met en évidence la nécessité d’accorder plus d’attention aux besoins non reconnus et différents des enfants autistes issus de milieux défavorisés et diversifiés ».

La recherche, menée par des scientifiques du département de psychiatrie de l’Université de Cambridge aux côtés de chercheurs de l’Université de Newcastle et de l’Université de Maastricht, a également révélé que les élèves noirs et chinois sont respectivement 26% et 38% plus susceptibles d’être autistes.

