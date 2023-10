GENÈVE — PEN America, dont l’objectif est de sensibiliser à la protection de la libre expression à travers l’avancement de la littérature et des droits de l’homme, considère Ellen Hopkins comme l’auteure la plus interdite d’Amérique.

Hopkins, un New York Times auteur à succès de livres pour jeunes adultes sur des sujets sensibles tels que le contrôle des armes à feu, la toxicomanie, la grossesse chez les adolescentes, la prostitution et la traite des êtres humains, prendra la parole le 6 novembre dans la salle Sanford de la bibliothèque Warren Hunting Smith des collèges Hobart et William Smith, 344 Rue Pulteney.

L’événement, parrainé par le Centre HWS pour l’engagement communautaire, la Bibliothèque publique de Genève et Call to Action, débute à 19 heures. Il est gratuit et ouvert au public.

De plus, les districts scolaires des comtés de Wayne et de l’Ontario ont été invités à envoyer leurs élèves à l’atelier de Hopkins dans les collèges qui aura lieu plus tôt dans la journée.

PEN America, une organisation vieille de 101 ans qui suit les interdictions de livres et les problèmes connexes, a répertorié trois des livres de Hopkins sur sa liste des 11 livres les plus interdits cette année scolaire 2022-2023. Son livre, « Tricks », est le premier sur la liste.

Call to Action est un groupe de Clyde-Savannah composé d’une douzaine de femmes qui se sont unies pour lutter contre les efforts de cet automne visant à limiter l’accès à cinq livres dans la bibliothèque du lycée du district, dont l’un des livres de Hopkins, « People Kill People ». Les membres ont contacté Hopkins, qui a accepté de venir dans la région depuis son domicile dans le Missouri. C’est quelque chose qu’elle fait beaucoup ces derniers temps, en grande partie à ses propres frais, en visitant des endroits où des limitations sont discutées pour le contenu des bibliothèques scolaires.

“Je suis seulement ici pour ouvrir les esprits”, a-t-elle déclaré il y a quelques semaines aux membres du conseil scolaire de Brandywine à Niles, dans le Michigan, lors d’une visite dans ce district, qui a une nouvelle politique en matière de livres et de matériels sexuellement explicites. « Je ne suis pas là pour faire du mal aux enfants. Je n’ai aucun problème avec l’implication des parents.

Comme elle l’a fait à Niles, Hopkins envisage de centrer son discours à Genève sur certains des livres qu’elle a écrits et sur les raisons pour lesquelles elle pense qu’il est important que les jeunes entendent parler de sujets parfois controversés.

Sur sa page Facebook annonçant l’événement, le Centre HWS pour l’engagement communautaire indique que l’événement sera « une conversation sur le mouvement national visant à limiter l’accès à la littérature ».

“Plusieurs départements du campus, y compris notre département de bibliothèque et d’éducation, collaborent avec la Bibliothèque publique de Genève pour organiser une discussion sur l’interdiction des livres, y compris les tentatives actuelles et historiques de limiter l’accès aux livres”, a déclaré Katie Flowers, directrice du Centre d’engagement communautaire du HWS. « Ellen Hopkins nous rejoindra. En tant que personne de première ligne sur cette question, elle est particulièrement bien placée pour fournir un aperçu précieux des complexités du mouvement national et de la manière dont les communautés réagissent.

De plus, Hopkins apparaîtra dans l’émission de radio « Connections » de WXXI avec l’animateur Evan Dawson le 1er novembre à midi. L’émission peut être entendue sur WEOS Radio, la station de radio publique nationale de Genève au HWS.

Le 3 novembre, Hopkins rejoindra le Fois” Série “Friday Conversation”, et elle sera également à l’émission matinale de WGVA Radio avec Ted Baker à 7h35.

Pour plus d’informations sur la comparution de Hopkins à HWS, contactez le centre d’engagement au 315-781-3825.