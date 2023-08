L’auteure dalit qui a affirmé que les créateurs de Made In Heaven ont utilisé son histoire et son travail sans crédit est maintenant elle-même accusée de plagiat

L’auteure dalit Yashica Dutt, qui a revendiqué les fabricants de Made In Heaven pour avoir utilisé son histoire et son travail sans donner de crédit, a maintenant été accusée de plagiat.

Quelques jours après que l’auteur dalit Yashica Dutt a critiqué les créateurs de Made In Heaven Zoya Akhtar et Reema Kagti pour avoir utilisé son travail « sans autorisation ni crédit », elle a maintenant été accusée de plagiat par un autre écrivain. Sur Twitter, l’écrivain et spécialiste du droit Sumit Baudh a partagé un rapport sur Yashica reprochant à Zoya et Reema d’avoir utilisé son travail dans la série sans lui donner de crédit.

En retweetant un article de presse, Sumit a écrit : « Les revendications de propriété sur des idées et des histoires sont également caractéristiques d’un système qui récompense les efforts apparemment individuels par rapport aux manières interdépendantes dont les idées sont conçues, façonnées, formées, avancées, reçues, amplifiées et encaissées. Il a en outre révélé que même Yashica avait adapté et pris des contributions de son article dans ses livres, et ne l’avait pas reconnu. « En tant que journaliste et en tant qu’écrivain, les idées sont ma façon de survivre », a-t-elle déclaré. « Si je ne suis pas créditée et qu’ils ont gagné de l’argent en plus, alors ce n’est pas bien. » Amusant de noter l’hypocrisie évidente ici – de l’échec de @YashicaDutt à créditer mon article (de 2007) dans son livre (de 2019). »

Voici les tweets

Les revendications exclusives d’idées et d’histoires sont également caractéristiques d’un système qui récompense l’effort apparemment individuel par rapport aux manières interdépendantes par lesquelles les idées sont conçues, façonnées, formées, avancées, reçues, amplifiées et encaissées. 1/2 https://t.co/Y0kvGVPSoh – Sumit Baudh (@BaudhSumit) 20 août 2023

« En tant que journaliste et en tant qu’écrivain, les idées sont ma façon de survivre », a-t-elle déclaré. « Si je ne suis pas crédité et qu’ils ont gagné de l’argent en plus, alors ce n’est pas correct. » Amusant de noter l’hypocrisie évidente ici – de @YashicaDuttl’échec de créditer mon article (de 2007) dans son livre (de 2019). 2/2 – Sumit Baudh (@BaudhSumit) 20 août 2023

Après la sortie de la série, l’épisode 5 de Made In Heaven 2 voit une mariée dalit opter pour un mariage bouddhiste pour réaffirmer son identité de caste et sa fierté. Alors que l’épisode a été salué pour sa sensibilité, l’auteur dalit Yashica Dutt a maintenant critiqué la série et les créateurs pour avoir utilisé l’histoire de sa vie et son travail sans autorisation. L’épisode en question s’intitule The Heart Skipped a Beat est réalisé par Neeraj Ghaywan et met en vedette Radhika Apte dans le rôle de la mariée, un auteur dalit crédité d’avoir inventé / popularisé l’expression « sortir comme un dalit ».





Il y a quelques jours, les créateurs de la série ont rejeté les affirmations de Yashica. Les créateurs ont publié une longue déclaration, résumée comme suit : « Nous sommes profondément troublés par les rapports et les commentaires trompeurs dans le contexte de l’auteur Yashica Dutt revendiquant un crédit officiel pour sa « contribution » à Made in Heaven, une émission autour des organisateurs de mariage et des épouses remarquables qui défier les préjugés profondément enracinés dans notre société. » La déclaration a conclu en disant: « Nous avons un immense respect pour eux et leurs expériences et leur travail qui a admirablement mis en lumière la discrimination fondée sur la caste. À travers son travail précédent et cet épisode, Neeraj Ghaywan a ajouté au discours. Nous avons fait ce spectacle avec sincérité, passion et un cœur battant et nous sommes submergés par l’amour que nous avons reçu. Nous continuerons à présenter des histoires et des voix qui sont vraiment plus grandes que nous.