L’auteure-compositrice-interprète primée Shirley Eikhard est décédée à 67 ans

L’auteure-compositrice-interprète Shirley Eikhard, qui a remporté deux prix Juno et a aidé Bonnie Raitt à réussir son retour en écrivant l’un de ses plus grands succès, est décédée. Elle avait 67 ans.

Eikhard “est décédée entourée d’un personnel merveilleusement attentionné et de chers amis”, selon un avis sur son site Web. La cause du décès et la date n’ont pas été données.

En plus de Raitt, les chansons d’Eikhard ont été reprises ou écrites pour Cher, Amy Grant, Rita Coolidge et Emmylou Harris.

Pour Eikhard, la musique était une passion et une poursuite de toute une vie. Née à Sackville, au Nouveau-Brunswick, de parents qui jouaient tous deux d’instruments de musique, elle résidait à Oshawa, en Ontario, au moment de sa première apparition en 1969 au célèbre Mariposa Folk Festival, à peine adolescente.

Eikhard, à gauche, joue à l’émission Singalong Jubilee de CBC en 1971, aux côtés de Catherine McKinnon. (Collection de photos fixes de la SRC)

A 15 ans, elle écrit Ça prend du tempsun hit contemporain adulte n ° 1 sur les charts canadiens pour Anne Murray en 1971. Cela a entraîné des apparitions à la télévision sur le Spécial Anne Murray et Spectacle Tommy Hunter sur Radio-Canada.

En 1972, Eikhard racontait à un journaliste son passage du matériel folklorique antérieur à la «country pop». Lançant un premier album éponyme cette année-là, elle a remporté le prix Juno de la meilleure artiste country féminine en 1973 et 1974.

Le premier album mélange des originaux et des reprises, dont une version de Sylvia Tyson Vin souriant, qui a été diffusé à la radio canadienne.

La reprise d’Eikhard de Fleetwood Mac’s Dis moi que tu m’aimesà partir de 1976 Laisse-moi tomber facilementa fait aussi bien.

Cette même année, elle a parlé avec le Globe and Mail des défis d’essayer d’établir une carrière réussie tout en restant au Canada, décrivant le spectacle comme un refuge.

“Ces quelques heures où je suis sur scène signifient tout pour moi”, a-t-elle déclaré.

Des luttes dans les années 1980, puis une surprise

Il y avait un écart de 10 ans dans sa production enregistrée, jusqu’en 1987 Prise en chargealors qu’Eikhard s’occupait des problèmes de voix.

Des années plus tard, elle décrirait sa vie comme proche de son “nadir” à la fin de cette décennie, bien qu’elle ait co-écrit une chanson, Relancer mon cœurqui a atterri sur l’album éponyme d’Alannah Myles en 1989.

Eikhard, à droite, est vu avec son collègue interprète Murray McLauchlan et l’animatrice Deborah Lauren à l’émission Country West de CBC en 1986. (Radio-Canada)

Le succès commercial est rapidement venu pour Eikhard, grâce à l’une des nombreuses chansons qu’elle a lancées au milieu des années 1980 alors qu’elle séjournait à Nashville.

Cette chanson, Quelque chose a racontera été enregistré par Bonnie Raitt pour les années 1991 Chance du tiragequi a permis au chanteur-guitariste américain de concrétiser un retour commercial amorcé deux ans plus tôt, avec Juste à temps.

Raitt a fait l’éloge d’Eikhard comme “l’une des femmes les plus talentueuses que j’aie jamais entendues” lors d’un concert à Toronto cette année-là.

Quelque chose a raconter a été nominé pour le disque de l’année aux Grammys de 1992, Raitt remportant le prix de la meilleure performance vocale pop pour la chanson.

Le premier album d’Eikhard après cette bosse dans le profil public – 1995 Si j’avais mon chemin — l’a vue revenir sur un territoire musical familier. Puis trois ans plus tard, elle enregistre pour le mythique label de jazz Blue Note. Pour Eikhard, ce n’était pas un changement choquant, ayant inclus des chansons de Billie Holiday dans sa set list pendant des années.

L’album le plus récent d’Eikhard était celui de 2021 En route vers toi.