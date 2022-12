L’auteure-compositrice canadienne Shirley Eikhard, connue pour “Something to Talk About”, lauréat d’un Grammy, est décédée à 67 ans

Shirley Eikhard, l’auteure-compositrice-interprète qui a écrit le tube “Something to Talk About” de Bonnie Raitt en 1991, est décédée. Elle avait 67 ans.

L’attaché de presse d’Eikhard, Eric Alper, a confirmé sa mort à l’Associated Press, déclarant qu’elle était décédée jeudi des suites d’un cancer au Headwaters Health Care Centre à Orangeville, en Ontario.

Le natif du Canada a écrit des chansons pour Cher, Anne Murray, Emmylou Harris, Chet Atkins, Ginette Reno, Alannah Myles et Rita Coolidge. Cependant, elle était surtout connue pour “Something to Talk About”, qui a valu à Raitt la meilleure performance vocale pop aux Grammy Awards 1992 et a également été nominée dans la catégorie record de l’année.

Eikhard a écrit le hit blues-rock en 1985 et l’a offert à Murray, qui était intéressé à l’enregistrer mais a refusé après que ses producteurs aient rejeté la chanson. Néanmoins, Murray a continué à intituler son album de 1985 “Something to Talk About”, bien qu’il n’inclue pas la chanson d’Eikhard.

IRENE CARA, ‘FLASHDANCE’, ‘FAME’, CHANTEUR MORTE À 63 ANS

Eikhard a offert la chanson à d’autres artistes, qui ont tous refusé de l’enregistrer. Des années plus tard, Raitt a laissé un message vocal sur le téléphone d’Eikhard disant qu’elle venait de l’enregistrer. La chanteuse américaine a déclaré plus tard qu’elle avait découvert la chanson sur une démo qu’Eikhard avait envoyée et qu’elle l’avait admirée.

“Je suis rentré à la maison et il y avait ce truc sur ma machine. Il y avait Bonnie… j’étais engourdi”, se souvient Eikhard dans un communiqué de presse pour le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

La chanson était le premier single de l’album “Luck of the Draw” de Raitt en 1991 et a passé 20 semaines sur le Billboard Hot 100, culminant au n ° 5.

“Something to Talk About” a inspiré le titre du film Warner Bros. de 1995 avec Julia Roberts et Dennis Quaid.

Au cours de sa carrière, Eikhard a sorti 18 albums complets entre 1972 et 2021 et a appris à jouer de la guitare, du piano, de la basse, de la batterie, des percussions, de l’harmonica chromatique, du sax, du banjo et de la mandoline.

À 15 ans, Eikhard a écrit “It Takes Time”, qui a été enregistré par le chanteur country Murray en 1971, et est devenu plus tard un succès au Canada. En 1972, Eikhard sort son premier album éponyme. La chanson titre du 41e album studio d’Atkins, ” Pickin ‘My Way ” a été l’un des premiers succès d’Eikhard.

Cher et Eikhard ont co-écrit le morceau de danse frénétique “Lovers Forever” pour le film “Interview with the Vampire” de 1994, mais cela n’a pas fait la coupe finale de la bande originale. Cependant, Cher a inclus “Lovers Forever” sur son album de 2013 “Closer to the Truth”.

Eikhard a écrit “Born With the Hunger” pour l’album de Cher de 2000, “not.com.mercial”. C’était l’une des deux seules chansons de l’album qui n’ont pas été écrites par Cher.

Elle a chanté la chanson thème du film “The Domino Principle” de Stanley Kramer en 1976 avec Gene Hackman et Candice Bergen, ainsi que la chanson thème de “The Passion of Ayn Rand” en 2000.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Eikhard a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs canadiens pour “Something to Talk About” en 2020. Raitt a rejoint Eikhard lors d’une cérémonie d’intronisation virtuelle qui a été diffusée sur le réseau Global News du Canada.

Vendredi, le hitmaker “I Can’t Make You Love Me” a rendu hommage à Eikhard sur Instagram.

“Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de mon amie Shirley Eikhard, la merveilleuse chanteuse/compositrice canadienne qui a écrit ma chanson à succès, ‘Something to Talk About'”, a écrit Raitt à côté d’une photo en noir et blanc d’Eikhard.

“Mes condoléances vont à sa famille et à ses amis. Vous pouvez en savoir plus sur sa vie et sa musique sur le lien dans ma biographie. Une autre, partie trop tôt. Je serai éternellement reconnaissante pour notre belle connexion et notre amitié.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Associated Press a contribué à ce rapport.