L’auteur sri-lankais Shehan Karunatilaka remporte le Booker Prize 2022 | Actualités Ents & Arts

L’écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka a remporté le Booker Prize pour son deuxième roman The Seven Moons Of Maali Almeida.

Karunatilaka a reçu lundi un trophée de la reine consort Camilla lors de la première cérémonie en personne du prix littéraire depuis 2019.

Le prix comprend également 50 000 £.

Les sept lunes de Maali Almeida est un roman qui se déroule en 1990, pendant la guerre civile au Sri Lanka, lorsque le personnage principal Maali Almeida se réveille mort sans savoir qui l’a tué.

Le photographe de guerre et joueur gay a “sept lunes” pour contacter l’homme et la femme qu’il aime le plus et les conduire à une cache cachée de photos qui choqueront le pays.

Dans son discours d’acceptation lundi, Karunatilaka a déclaré : “Mon espoir pour Seven Moons est que dans un avenir pas trop lointain… il est lu dans un Sri Lanka qui a compris que ces idées de corruption, d’appâtage racial et de copinage n’ont pas fonctionné et ne fonctionnera jamais.

“J’espère qu’il sera lu dans un Sri Lanka qui apprend de ses histoires et que Seven Moons sera dans la section fantastique de la librairie et ne sera pas confondu avec du réalisme ou de la satire politique.”

Le président des juges, Neil MacGregor, a déclaré: “C’est un thriller métaphysique, un noir de l’au-delà qui dissout les frontières non seulement des différents genres, mais de la vie et de la mort, du corps et de l’esprit, de l’est et de l’ouest.

La reine consort a remis à Shehan Karunatilaka son prix



“C’est une aventure philosophique tout à fait sérieuse qui emmène le lecteur dans” le cœur sombre du monde “- les horreurs meurtrières de la guerre civile au Sri Lanka.

“Et une fois là-bas, le lecteur découvre aussi la tendresse et la beauté, l’amour et la fidélité, et la poursuite d’un idéal qui justifient toute vie humaine.”

Karunatilaka a grandi à Colombo et cette année, c’était la première fois qu’il était sélectionné pour le prix.

Son premier livre de 2011, Chinaman, a remporté le Commonwealth Book Prize, le DSL et le Gratiaen Prize.

Attribué pour la première fois en 1969, le Booker est ouvert aux écrivains du monde entier tant que leur travail est écrit en anglais et publié au Royaume-Uni ou en Irlande.

D’autres sur la liste restreinte de cette année comprenaient Treacle Walker de l’auteur britannique Alan Garner; l’auteur zimbabwéen NoViolet Bulawayo’s Glory ; Small Things Like These de l’écrivaine irlandaise Claire Keegan ; The Trees de l’auteur américain Percival Everett ; et Ah Guillaume ! par l’auteur américain Elizabeth Strout.