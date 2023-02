L’auteur Salman Rushdie partage une mise à jour sur la santé lors de la première interview depuis qu’il a été poignardé à plusieurs reprises

SIR Salman Rushdie a exprimé sa gratitude aux médecins lors de sa première interview depuis qu’il a été poignardé à plusieurs reprises.

L’auteur britannique d’origine indienne, âgé de 75 ans, a subi de graves blessures et a perdu la vue d’un œil.

Sir Salman Rushdie a perdu la vue d’un œil lors de l’attaque brutale Crédit : Photographie de Richard Burbridge pour The New Yorker

Rushie a révélé que toutes les grosses blessures étaient guéries dans une interview avec The New Yorker Crédit : AP

Il était sur le point de donner une conférence lors d’un événement à New York lorsque l’attaquant a frappé l’année dernière.

Sir Salman a déclaré : « J’ai de la chance. Ce que je veux vraiment dire, c’est que mon principal sentiment accablant est la gratitude.

“À un moment donné, j’aimerais remonter là-haut et dire merci.”

Il a également remercié ses fils et sa femme qui “ont eu le fardeau émotionnel que j’ai failli être tué”.

Dans une interview accordée au magazine The New Yorker, il a déclaré qu’il n’était “pas si mal” et que “toutes les grosses blessures sont guéries, essentiellement”.

Mais il a du mal à taper en raison de blessures à la main.

Et l’auteur des Versets sataniques – son roman de 1988 qui a conduit à des menaces de mort de la part de musulmans qui le considèrent comme blasphématoire – a déclaré : « Il existe une chose telle que le SSPT.

“J’ai trouvé ça très, très difficile à écrire.

“Je m’assieds et rien ne se passe.”