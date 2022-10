L’auteur Salman Rushdie a perdu la vue d’un œil et sa main est “inapte” après l’attaque au couteau d’août, selon un agent

CNN

L’auteur Salman Rushdie a perdu la vue d’un œil et l’une de ses mains est “inapte” à la suite d’une attaque à l’arme blanche en août, selon une interview accordée par son agent à un journal espagnol.

Rushdie, 75 ans, a subi une intervention chirurgicale d’urgence après avoir été poignardé à plusieurs reprises avant sa conférence prévue à la Chautauqua Institution de New York le 12 août.

Les membres du personnel et les invités se sont ensuite précipités sur la scène et ont retenu le suspect, identifié comme étant Hadi Matar, 24 ans, de Fairview, New Jersey, avant qu’un soldat de l’État affecté à l’événement ne le mette en garde à vue, selon la police de l’État de New York. .

Matar a plaidé non coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et de voies de fait au deuxième degré à la suite de l’attaque.

S’adressant à El País, l’agent littéraire Andrew Wylie a déclaré: «[His wounds] étaient profonds, mais il est [also] a perdu la vue d’un œil… Il avait trois blessures graves au cou. Une main est frappée d’incapacité parce que les nerfs de son bras ont été coupés. Et il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse. Donc, c’était une attaque brutale.

Wylie a refusé de dire au journal si Rushdie était toujours hospitalisé et n’a pas précisé quand il avait été informé pour la dernière fois de l’état de Rushdie, selon un article en anglais de l’interview. Il a dit que la chose la plus importante était que l’écrivain allait vivre.

Wylie a également déclaré à El País que lui et Rushdie avaient évoqué la possibilité d’une telle attaque dans le passé. “Le principal danger auquel il a été confronté tant d’années après l’imposition de la fatwa vient d’une personne au hasard sortant de nulle part et attaquant [him],” il a dit. « Donc, vous ne pouvez pas vous protéger contre cela parce que c’est totalement inattendu et illogique. C’était comme le meurtre de John Lennon.

El Pais a déclaré que l’interview avait été réalisée depuis une suite d’hôtel mercredi soir, lors du salon du livre de Francfort.

CNN a contacté Wylie mais n’a pas reçu de réponse immédiate.