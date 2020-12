Barry Lopez, un écrivain primé qui a tenté de resserrer les liens entre les gens et le lieu en décrivant les paysages qu’il a vus en 50 ans de voyage, est décédé. Il avait 75 ans.

Lopez est décédé à Eugene, dans l’Oregon, vendredi après une lutte de plusieurs années contre le cancer de la prostate, a déclaré sa famille.

Kim Stafford, un ami de longue date, ancien poète lauréat de l’Oregon, a déclaré que les livres de Lopez «sont des repères qui définissent une région, une époque, une cause. Il incarne également une vie de dévouement à l’artisanat et à l’apprentissage, à être humble face à la sagesse de toutes sortes.

Auteur de près de 20 livres sur les études d’histoire naturelle, ainsi que de recueils d’essais et de nouvelles, Lopez a reçu le National Book Award en 1986 pour «Arctic Dreams: Imagination and Desire in a Northern Landscape». C’était le résultat de près de cinq ans de voyage dans l’Arctique.

Son dernier travail était «Horizon», une autobiographie qui rappelle toute une vie de voyages dans plus de 70 pays.

Né en 1945 à Port Chester, New York, Lopez a grandi dans la vallée de San Fernando en Californie et, après le remariage de sa mère, à New York. Dans «Horizon», il a écrit qu’au cours de ces années de formation, il a développé «un désir simplement de s’en aller. Pour trouver ce que l’horizon a bouclé. «

Ses dernières années ont été passées avec sa femme, Debra Gwartney, dans une zone boisée le long de la rivière McKenzie à l’est d’Eugene. Après des années d’écriture sur le monde naturel et l’effet des humains sur le changement climatique, il a pleuré la perte d’acres de bois, sans parler de papiers personnels, lors de l’incendie de la ferme de vacances de septembre 2020.

Le feu de forêt a tellement endommagé la maison de Lopez qu’il ne pouvait pas y vivre. L’incendie a également détruit un bâtiment qui stockait ses manuscrits originaux, ses lettres personnelles, ses photos et une machine à écrire qu’il utilisait pour écrire ses livres. L’IBM Selectric III a été rapidement remplacé par un modèle identique par ses amis.

«Juste un travail et des souvenirs incroyables», a déclaré sa belle-fille Stephanie Woodruff. «Très méticuleusement entretenu et organisé. Cette (perte) a été dévastatrice, certainement. Il a écrit chaque livre sur une machine à écrire.

En 2013, Lopez a écrit l’essai «Sliver of Sky», révélant qu’il avait été abusé sexuellement par un ami de la famille pendant plusieurs années à partir de l’âge de 7 ans. Lopez a déclaré que l’essai était une tentative de catharsis.

Woodruff a déclaré que l’essai a peut-être contribué à conduire à «Horizon», un livre en préparation depuis plus de deux décennies. Dans une revue de 2019, l’Associated Press a déclaré que le livre était le couronnement de l’illustre carrière de Lopez, le décrivant à la fois comme un journal de voyage, une partie de l’histoire, une partie de la conférence scientifique, une partie de l’autobiographie et complètement unique.

« Je pense que (l’essai) a sorti quelque chose en lui pour vraiment ancrer et compléter et compléter » Horizon « », a déclaré Woodruff. «Tout ce qu’il écrivait était personnel, bien sûr.

Dans une déclaration samedi, sa famille a encouragé un soutien financier au McKenzie River Trust, avec lequel Lopez avait travaillé sur les efforts de conservation.

Lopez laisse dans le deuil sa femme, quatre belles-filles et un frère aîné. Un jeune frère est décédé en 2017.