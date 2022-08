L’auteur pour enfants “The Snowman” Raymond Briggs décède à 88 ans

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – L’auteur et illustrateur britannique pour enfants Raymond Briggs, dont les créations incluent “The Snowman” et “Fungus the Bogeyman”, est décédé. Il avait 88 ans. La famille de Briggs a déclaré qu’il était décédé mardi et a remercié le personnel de l’hôpital du comté de Royal Sussex, dans le sud de l’Angleterre, “pour les soins aimables et attentionnés qu’ils ont prodigués à Raymond au cours de ses dernières semaines”.

“Nous savons que les livres de Raymond ont été aimés et touchés par des millions de personnes à travers le monde, qui seront tristes d’apprendre cette nouvelle”, a déclaré la famille dans un communiqué publié mercredi par l’éditeur Penguin Random House.

Né à Londres en 1934, Briggs a étudié l’art et a brièvement travaillé dans la publicité avant de commencer une carrière de plusieurs décennies en tant qu’illustrateur pour enfants. Il a remporté une médaille Kate Greenaway – considérée comme les Oscars de l’édition pour enfants – en 1966 pour avoir illustré un livre de comptines, “The Mother Goose Treasury”.

Il a peaufiné une histoire de conte de fées avec “Jim and the Beanstalk”, publié en 1970, et a remporté un deuxième prix Greenaway pour “Père Noël”. Publié en 1973, il présentait un Père Noël grincheux mais génial et, comme beaucoup de livres de Briggs, a été adapté pour la télévision.

“Fungus the Bogeyman”, qui a tracé une journée dans la vie d’un monstre souterrain effrayant, a dégoûté et ravi les enfants dans la même mesure après sa publication en 1977.

L’année suivante est venu “Le bonhomme de neige”, une histoire douce-amère dans laquelle la création hivernale d’un garçon prend vie comme par magie. Le livre sans paroles s’est vendu à plus de 5,5 millions d’exemplaires dans le monde et une adaptation animée de 1982 a été diffusée à la télévision britannique chaque Noël depuis.

Bien plus sombre était « When the Wind Blows » de 1982, une histoire sur les conséquences d’une attaque nucléaire contre la Grande-Bretagne empreinte de mélancolie et de colère. Il a été adapté en film d’animation en 1986, avec de la musique de David Bowie et d’autres.

La position anti-nucléaire de Briggs l’a rendu impopulaire auprès des membres du gouvernement conservateur de Margaret Thatcher. Il en a été de même pour « The Tin-Pot Foreign General and the Old Iron Woman », une satire illustrée sur la guerre des Malouines.

Les œuvres ultérieures incluent “Ethel & Ernest”, un roman graphique poignant basé sur la vie des parents de Briggs, publié en 1998.

Francesca Dow, directrice générale de Penguin Random House Children’s, a déclaré que Briggs était “unique” et “a inspiré des générations de créateurs de livres d’images, de romans graphiques et d’animations”.