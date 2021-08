L’auteur populaire de droite, qui serait lu par le personnel de Trump à la Maison Blanche, est INTERDIT de Twitter — RT USA News

Bronze Age Pervert, un auteur pseudonyme populaire de droite dont le livre à succès serait devenu influent parmi les membres du personnel de l’administration Trump, a été suspendu de Twitter mercredi.

Les tentatives de visite de la page Twitter de l’auteur se sont heurtées à un avis affirmant qu’il avait été suspendu de façon permanente pour avoir enfreint les règles du réseau social – bien que les règles spécifiques enfreintes n’aient pas été mentionnées.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont affirmé que Bronze Age Pervert avait été suspendu pour avoir échappé à une précédente interdiction de Twitter. Cependant, l’auteur utilisait son compte depuis mars 2017 et avait gagné plus de 75 000 abonnés avant la suspension de mercredi.





Bronze Age Pervert est surtout connu pour son best-seller Amazon 2018, » Bronze Age Mindset « , une œuvre comique et philosophique qui fait l’éloge de la musculation et des bains de soleil nus, critique le monde moderne et appelle à un retour aux idéaux historiques.

Le livre est devenu populaire parmi les jeunes utilisateurs de médias sociaux de droite et a même été lu et partagé par des membres du personnel de la Maison Blanche de l’ancien président Donald Trump, selon les rapports.

L’ancien rédacteur de discours de la Maison Blanche, Darren Beattie – qui a été nommé par Trump à la Commission pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger en novembre de l’année dernière – était un fan du livre et aurait exhorté Michael Anton, l’ancien assistant adjoint du président pour les communications stratégiques, de le lire aussi.

Anton a ensuite écrit une critique de 5 000 mots de « Bronze Age Mindset » pour la Claremont Review of Books en 2019, où il a déclaré que « Le BAPisme est gagnant » tandis que « Le conservatisme est en train de perdre.

Andrew Kloster, qui a occupé plusieurs postes à la Maison Blanche de Trump, notamment en tant que directeur associé du personnel présidentiel, a pleuré la suspension de Bronze Age Pervert en changeant son nom Twitter en « Respecteur de l’âge de bronze » et tweeter, « Versez un verre de Chardonnay pour BAP. »





