L’auteur partage une photo de sa bibliothèque personnelle avec 4 000 livres, les internautes l’appellent « Délicieuse vue »

Pour les accros à la lecture, il n’y a rien de plus beau qu’une étagère remplie de livres qui courent sur tout le mur. L’auteur basé à Lahore, Awais Khan, a partagé le week-end dernier une photo de son énorme collection de livres sur Twitter. La bibliothèque d’Awais courait d’un bout à l’autre du mur et contenait plus de 4 000 livres, dont certains n’étaient pas représentés dans l’image qu’il partageait. Auteur de « No Honour », Awais a partagé la photo de ses livres soigneusement empilés dans l’ordre vertical et horizontal et a demandé à ses abonnés de deviner combien de livres il avait réellement lus. Le tweet a reçu plus de 6,8 000 likes depuis qu’il a été partagé et de nombreux utilisateurs ont demandé à Awais de révéler le nombre de livres réellement ouverts et lus par l’auteur.

Dans le tweet suivant, le diplômé de l’Université de Durham a révélé qu’il avait lu plus de 2 000 livres sur les 4 000 livres qu’il possède.

J’ai compté mes livres cette semaine. J’ai maintenant plus de 4000 livres (certains ne sont pas représentés ici). Devinez combien j’en ai lu ? pic.twitter.com/VQ0IN4ST3A– Awais Khan (@AwaisKhanAuthor) 12 juin 2021

Merci beaucoup pour vos merveilleux messages. Ils signifient le monde pour moi. Pour ceux d’entre vous qui me demandent, j’ai lu plus de 2000 livres. — Awais Khan (@AwaisKhanAuthor) 13 juin 2021

Les internautes ont partagé leur réaction au tweet dans la section commentaires. Un utilisateur s’est demandé combien d’argent Awais devait avoir pour couvrir toute la largeur d’un mur avec des livres. En réponse à ce commentaire, Awais a révélé qu’il n’avait pas acheté tous les livres en une journée, mais qu’il les collectionnait depuis l’âge de six ans. L’écrivain a mentionné qu’il s’agissait d’un travail d’amour et que sa collection de livres s’est agrandie au fil des ans.

Comment gérez-vous la discipline de la lecture ? J’ai essayé de créer cette habitude mais je n’ai pas beaucoup réussi — Mohsin Rais (@mohsinrais_mo) 13 juin 2021

Quelle vue délicieuse. Acheter un livre est tellement addictif. La partie lecture finira par arriver – Sadia Khan (@SadiaKhan10) 12 juin 2021

C’est Waouh ! ✨En tant que lecteur PDF, je ne connais pas le plaisir des copies papier. Mais cette ambiance semble incroyable. — Suraksha Dodai (@IamSuraksha) 13 juin 2021

Un autre utilisateur s’est demandé s’il y avait une raison particulière à l’empilement horizontal et vertical des livres. Répondant à ce doute, Awais a écrit que les livres sont empilés de manière à ne pas laisser la poussière se déposer facilement. Le dépôt de poussière sur les livres entraîne également un jaunissement des pages, a mentionné l’auteur.

Salut James, les livres sont empilés de manière à ne pas laisser la poussière se déposer facilement et ainsi provoquer le jaunissement des pages. — Awais Khan (@AwaisKhanAuthor) 14 juin 2021

Le tweet d’Awais a certainement inspiré quelques bibliophiles qui ne se sentent pas si coupables de ne pas lire tous les livres qu’ils ont collectés mais pas lus.

