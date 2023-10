L’auteur norvégien Jon Fosse remporte le prix Nobel de littérature

STOCKHOLM (AP) — Jon Fosse, un maître de la littérature nordique épurée dans un vaste corpus d’œuvres allant des pièces de théâtre aux romans et livres pour enfants, a remporté le prix Nobel en littérature jeudi pour des œuvres qui « donnent la parole à l’indicible ».

Anders Olsson, président du comité Nobel de littérature, a déclaré que le travail de Fosse est enraciné « dans la langue et la nature de ses origines norvégiennes ».

«Je suis bouleversé et reconnaissant. Je vois cela comme une récompense pour la littérature qui se veut avant tout littérature, sans autres considérations », a déclaré Fosse, 64 ans, dans un communiqué publié par sa maison d’édition, Samlaget.

L’un des dramaturges les plus joués de son pays, Fosse a écrit une quarantaine de pièces de théâtre ainsi que des romans, des nouvelles, des livres pour enfants, de la poésie et des essais. L’Académie suédoise, qui récompense le prixa déclaré que c’était « pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l’indicible ».