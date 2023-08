L’auteur Maxine Hong Kingston reçoit un prix pour l’ensemble de ses réalisations de la Fondation Before Columbus

Maxine Hong Kingston, Darryl Pinckney et feu Bell Hooks faisaient partie des auteurs honorés cette année par la Before Columbus Foundation, une organisation à but non lucratif cofondée par Ishmael Reed qui célèbre la littérature multiculturelle.

Créée en 1976, la Fondation Before Columbus décerne chaque année des American Book Awards à des écrivains de fiction et de non-fiction. Kingston, mieux connue pour ses mémoires « The Woman Warrior », a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations. Pinckney a été cité pour ses mémoires « Come Back in September », et Hooks, décédé en 2021, a reçu un prix spécial pour la critique.

Mardi, la fondation a également annoncé des prix pour le roman « When We Were Birds » d’Ayanna Lloyd Banwo, « Nightcrawling: A Novel » de Leila Mottley, le recueil de poésie « The Ways » d’Everett Hoagland et « Sinking Bell: Stories » de Bojan Louis. Parmi les autres gagnants figuraient les mémoires d’Edgar Gomez « High Risk Homosexual »; la biographie d’Aidan Levy du grand jazz Sonny Rollins, « Saxophone Colossus » ; la non-fiction de Kelly Lytle Hernández « Bad Mexicans: Race, Empire, and Revolution in the Borderlands »; et « Solito: A Memoir » de Javier Zamora.

Parmi les précédents lauréats des American Book Awards figurent Gayl Jones, Ayah Akhtar et Ocean Vuong.