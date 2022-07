L’auteur lance un livre de table basse sur les voitures classiques alors que Deuce Days descend sur Victoria – Kelowna Capital News

Garry Foster sait exactement quand il est devenu un gars de la voiture.

Il avait quatre ans.

Au lieu du fort de neige que d’autres pères de son quartier d’Ottawa ont fabriqué pour leurs enfants, le petit Garry a acheté une voiture à neige. Il était complet – portes, roues, pare-brise et le volant très important. Le jeune a adoré, bien que les parents aient eu beaucoup de mal à le faire entrer dans la maison. Mais chaque fois qu’il disparaissait, ils savaient où le trouver.

Il est normal qu’il ait un siège avant pour la tradition de se rassembler et de regarder les vagues de voitures classiques débarquer du Black Ball Ferry et entrer dans la ville pour les Northwest Deuce Days, avec 1 200 voitures attendues. Foster a un stand au terminal et des copies de son livre Chrome et couleur – des histoires d’artisanat et de design automobile à vendre.

L’événement est présenté parmi les pages brillantes du tome de la table basse où Foster raconte 20 histoires de personnes, de voitures et de connexion cultivées au cours de plus d’une décennie d’écriture.

Il a commencé à écrire pour des journaux et des magazines il y a 15 ou 20 ans, couvrant l’Amérique du Nord et l’Australie. Quelqu’un a suggéré de compiler les vastes connaissances dans un livre et il a commencé il y a quelques années.

Ford Essex d’Ollie Hodges, qu’elle a restauré et promu pour soutenir la recherche sur le cancer après la mort de son fils d’un cancer. (photo Garry Foster)

“Je voulais juste honorer les immenses talents créatifs des hommes et des femmes qui ont passé leur vie à restaurer ces œuvres d’art roulantes.”

Les pages sont remplies d’histoires de personnes autant que de voitures.

Par exemple, la grand-mère qui a pris la relève lorsque son petit-fils de huit ans a hérité d’une voiture fortement modifiée après la mort de son père, le constructeur.

L’octogénaire Ollie Hodges a simplement expédié la voiture à Cobble Hill et a terminé la restauration. Elle a commencé à gagner trophée après trophée sans aucun intérêt ni connaissance de l’automobile, et a trouvé un moyen de l’utiliser pour collecter des fonds pour des causes contre le cancer.

1932 Ford lors de la tournée Deuce Days. (photo Garry Foster)

En tant que tisserand d’histoires vraies entourant les voitures classiques dans le monde entier, c’est une question que Foster a posée à beaucoup : “Quand êtes-vous devenu un passionné de voitures ?” Il posera probablement à nouveau la question alors que Deuce Days débarque dans le port intérieur de Victoria, avec des propriétaires de voitures et des visiteurs venant du monde entier. Les véhicules qui sillonnent la ville sont antérieurs à 1952 avec généralement environ 500 des Deuces de 1932.

Trouvez des détails sur les 10e événements du Northwest Deuce Days dans la région du 14 au 17 juillet en ligne sur tourismvictoria.com.

Chrome et couleur – stories of craftsmanship and automotive design est disponible chez Bolen Books à Victoria, Volume One à Duncan et en ligne à encomm.ca/chromeandcolour.html.

Événement Inner Harbor Deuce Days. (photo Garry Foster)

