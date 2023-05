L’auteur John Vaillant discute d’un nouveau livre et des menaces d’incendies de forêt

Selon l’auteur John Vaillant, les incendies de forêt dicteront leurs propres « conditions d’engagement ».

« Les incendies vont brûler plus chaud dans une atmosphère plus chaude et plus sèche », a-t-il déclaré mercredi à CTV’s Your Morning. « Et c’est ce que nous voyons – ces extrêmes plus courants de chaleur, de sécheresse et d’intensité des incendies, en particulier dans l’Ouest canadien. »

Le nouveau livre de Vaillant, « Fire Weather: The Making of a Beast », déballe ce phénomène, décomposant la nature des incendies de forêt extrêmes qui sont le résultat d’un climat plus chaud.

« Lorsque vous obtenez suffisamment de chaleur, le feu grossit pour créer son propre système météorologique », a expliqué Vaillant.

« Avec ces vents et avec la hauteur massive des nuages, il génère en fait sa propre foudre, ce qui signifie qu’il peut allumer ses propres incendies à 20 miles, 30 miles de distance. »

Vaillant a déclaré qu’un incendie contrôlant son propre système météorologique peut entretenir les incendies « essentiellement indéfiniment ».

Son livre est centré sur l’incendie de forêt qui a décimé Fort McMurray en mai 2016, chassant 88 000 personnes de chez elles en un seul après-midi, faisant fondre des véhicules et transformant des quartiers entiers en bombes incendiaires crépitantes.

Vaillant avertit que cet événement n’était pas unique car le changement climatique rend le monde plus inflammable. Malheureusement, les événements récents permettent à cela de sonner plus vrai.

Selon le National Wildland Fire Situation Report, il y a actuellement 58 feux de forêt non maîtrisés dans l’Ouest canadien.

Comme l’explique Vaillant, le terme « ‘climat d’incendie’ est la façon dont les scientifiques du feu et les pompiers mesurent l’inflammabilité de la forêt.

Cela explique la sécheresse du sol et de la litière forestière, ainsi que l’humidité relative et la température.

« Cela rassemble le tout et vous obtenez un indice de temps d’incendie », a-t-il déclaré. « De toute évidence, la semaine dernière, l’indice météorologique des incendies était vraiment élevé. »



