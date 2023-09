L’auteur John Boyne s’excuse auprès de l’écrivain du père Ted Graham Linehan pour sa position sur les questions trans : « Vous aviez raison, j’avais tort » | Actualités Ents & Arts

L’auteur John Boyne, qui avait déjà critiqué l’écrivain de télévision Graham Linehan pour sa position sur les questions trans, a présenté des excuses publiques en déclarant : « Vous aviez raison, j’avais tort. »

Boyne est surtout connu pour son roman sur l’Holocauste de 2006, Le garçon au pyjama rayé, et a publié en 2019 My Brother’s Name Is Jessica, sur un jeune garçon qui accepte la transition de son frère aîné.

À l’époque, il avait écrit un article critiquant Linehan – un critique ouvert de l’auto-identification transgenre – pour son implication dans le débat, publié dans The Irish Times.

Boyne a maintenant présenté de longues excuses à l’écrivain Father Ted sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, expliquant qu’il avait réfléchi à la réaction violente contre la chanteuse Roisin Murphy pour avoir critiqué les bloqueurs de puberté dans une publication sur son compte Facebook personnel.

Boyne, qui est gay, s’est retrouvé du même côté que Linehan pour défendre Murphy alors que certaines de ses émissions étaient annulées.

Dans ses excuses, l’auteur irlandais a écrit : « Graham Linehan – qui est sans aucun doute l’un de nos meilleurs scénaristes – a sacrifié d’énormes sommes pour soutenir les femmes, les enfants, les homosexuels et les lesbiennes. Il a vécu un traumatisme dans sa vie personnelle, a été vilipendé pour ses opinions en ligne, dans les journaux et à la télévision, il est actuellement incapable de travailler dans l’industrie qu’il aime.

« Il n’y a aucune raison légale pour moi de publier ce message – en fait, Graham sera aussi surpris que n’importe qui par son apparence – mais j’y ai beaucoup réfléchi et j’ai réalisé que tout ce que j’avais fait dans cet article il y a 5 ans a été ajouté à l’empiétement d’un homme honnête dans un endroit vulnérable, alors que j’aurais pu utiliser ma plate-forme pour le défendre et le soutenir.

« Graham, sans équivoque, sans excuses et sans évasion : tu avais raison, j’avais tort et je m’excuse. »

Linehan a accepté les excuses en écrivant : « Je ne sais pas quoi dire. Les excuses ont été acceptées, évidemment. J’ai dit certaines choses avec colère à John qui ont dû rendre cela doublement difficile à écrire, donc je le remercie tout particulièrement d’avoir regardé au-delà de cela. Très gentil de votre part, John, merci. »

Cela survient après que sa compatriote irlandaise Murphy, une musicienne solo nominée au Mercury après avoir dirigé le groupe de danse Moloko, ait été critiquée pour un message qu’elle a partagé sur Facebook, dans lequel elle aurait déclaré que les bloqueurs de puberté « sont foutus… les grandes sociétés pharmaceutiques rient ». jusqu’à la banque » et que « les petits enfants mélangés sont vulnérables et ont besoin d’être protégés ».

Elle a ensuite présenté des excuses sur X, en disant: « Je suis vraiment désolée que mes commentaires aient été directement blessants pour beaucoup d’entre vous. Vous avez dû ressentir un énorme choc, aveuglé par cela si brusquement. Je comprends que les opinions fixes ne sont pas utiles, mais je vraiment J’espère que les gens comprendront que mon inquiétude était motivée par l’amour pour nous tous. »

Avant les excuses de Boyne, Linehan avait interrogé l’écrivain sur sa défense de Murphy, écrivant sur X : « Voir la vertu de John Boyne signaler Roisin Murphy lorsqu’il s’est joint avec enthousiasme à mon annulation est tout un spectacle. »

Linehan a co-créé la comédie de Channel 4 Father Ted et a ensuite écrit Black Books et The IT Crowd.

Il a été banni de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en 2020 pour avoir enfreint les règles relatives aux « conduites haineuses » avec des commentaires sur les personnes trans, mais son compte a été rétabli après la prise de fonction d’Elon Musk.

En août, le lieu du Edinburgh Fringe Festival, Leith Arches, a mis fin à son événement Comedy Unleashed après avoir reçu des plaintes selon lesquelles Linehan figurait à l’affiche.