L’auteur Jodi Pfarr organise le 11 octobre un séminaire sur la diversité et l’inclusion des entreprises à Brooklyn Park

7h45 | dimanche 8 octobre 2023

Le Rotary Club de Maple Grove organisera un séminaire d’entreprise d’une journée pour promouvoir l’inclusion et la diversité sur le lieu de travail, un événement ouvert à tous animé par un auteur sur le sujet.

« Urgence de sensibilisation : Créer un environnement inclusif pour diverses populations » aura lieu le mercredi 11 octobre de 9 h à 16 h dans la grande salle de bal du North Hennepin Community College à Brooklyn Park.

Le séminaire est animé par Jodi Pfarr, qui a écrit L’urgence de la prise de conscience : libérer le pouvoir au sein des efforts organisationnels, individuels et communautaires en 2021. Pfarr a récemment rejoint CCX Media pour notre segment Newsmakers afin de parler de son travail et de la raison pour laquelle des événements comme celui-ci, selon elle, sont si importants.

« Le monde devient de plus en plus diversifié, (avec) plus d’expériences », a déclaré Pfarr. « Nous avons actuellement cinq générations sur le lieu de travail et je sais que nous savons que c’est une génération importante. Si vous êtes un millénaire, vous vous présentez au travail différemment que si vous êtes un membre de la génération X ou un baby-boomer. Lorsqu’ils arrivent sur le lieu de travail, ce qu’ils pensent être acceptable est différent. Si nous ne sommes pas conscients de notre propre expérience, nous ne pouvons pas créer une culture riche, une culture positive dans notre environnement de travail.

Pfarr a également reconnu que les événements mondiaux – le meurtre de George Floyd en tête d’entre eux – n’ont fait que faire ressortir davantage la nécessité pour davantage de gens d’être plus conscients des réalités des expériences des autres.

« Une fois que nous prendrons conscience de ces expériences, nous pourrons alors avoir des conversations vraiment plus approfondies sur la façon dont nous créons notre organisation, comment pouvons-nous rendre nos communautés plus accessibles à tous ? dit Pfarr. « Mais si nous n’acquérons pas cette prise de conscience individuellement, il devient vraiment très difficile d’avoir de véritables conversations sur la manière d’apporter des changements qui profiteront à notre organisation ou à notre communauté. »

