L’auteur Jeff Pearlman explique comment la carrière de footballeur d’Herschel Walker a façonné sa carrière politique

La carrière de footballeur d’Herschel Walker est indissociable de sa carrière politique : la seule raison pour laquelle il a une chance de lancer cette dernière entreprise – il est le candidat républicain au poste de sénateur en Géorgie – c’est parce qu’il a connu un énorme succès dans la première, en particulier au début des années 1980 à l’Université de Géorgie.

Les gaffes verbales et les scandales personnels qui menacent maintenant de faire dérailler sa candidature au Sénat ont été prédits par de nombreuses personnes qui l’avaient suivi ces dernières années, mais il semble que les républicains aient calculé que sa célébrité compenserait ces périls potentiels. Il a depuis été surpris en train de déformer les faits à plusieurs reprises, allant de ses liens avec les forces de l’ordre à sa relation avec une femme qui prétend que Walker l’a payée pour avorter leur enfant à naître. Il nie l’allégation.

Pourtant, le pari pourrait être payant: la course est l’une des plus proches des mi-parcours. Une annonce de son adversaire, le sénateur Raphael Warnockreconnaît même à quel point les Géorgiens vénèrent Walker, tout en faisant valoir qu’il n’est pas apte à siéger au Sénat.

Walker était le meilleur joueur de football universitaire du pays pendant son séjour à l’UGA. Il a remporté le trophée Heisman et il a mené les Bulldogs à un titre national – quelque chose qu’ils n’obtiendraient plus avant 40 ans, une famine qui n’a fait qu’accroître sa légende dans l’État. Lorsqu’il est devenu professionnel, il a fait la une des journaux nationaux pour avoir rejoint l’USFL insurgée. Puis, il a rejoint les Cowboys de Dallas alors qu’ils étaient encore “l’équipe de l’Amérique” et a été un élément clé de ce qui a peut-être été le plus gros commerce de l’histoire du football professionnel.

Jeff Pearlman est l’auteur de plusieurs livres, dont certains qui ont englobé une grande partie de la carrière professionnelle de Walker. Il a couvert le temps de Walker à l’USFL et avec les Cowboys de Dallas. Son dernier livre, une biographie de Bo Jackson, sortira à la fin du mois. Vox a parlé à Pearlman la semaine dernière de la carrière de footballeur de Walker, de ses antécédents et de la façon dont sa carrière de footballeur s’est croisée avec son futur bienfaiteur politique, alors propriétaire de l’équipe USFL de Herschel, Donald Trump.

Cette conversation a été condensée et modifiée pour plus de clarté.

Ben Jacobs

Alors, à quel point Herschel Walker était-il important à l’université de l’Université de Géorgie?

Jeff Perleman

Je veux dire, énorme. Les joueurs de football d’aujourd’hui ne deviennent pas aussi emblématiques qu’ils l’étaient parce que la couverture des sports est si répandue maintenant, vous en voyez tellement. À l’époque, vous ne pouviez voir que certains jeux. Vous verriez une quantité décente de Herschel Walker parce que la Géorgie a toujours été un prétendant au titre national, et plus précisément, ils ont couru la formation I et il était au sommet du I. Il courait donc le ballon 30 à 40 fois un jeu, et il était vraiment, vraiment bon. Il était également un produit de l’État de Géorgie jouant pour la Géorgie, de Wrightsville, qui est une très petite ville.

« Les deux Géorgiens vivants les plus célèbres sont Jimmy Carter et Herschel Walker. Et c’est fou ! Jimmy Carter était le président des États-Unis et l’autre gars jouait au football.

[Walker] pouvait faire tout ce qu’il voulait. Le gars était le roi de Géorgie. J’ai entendu quelqu’un dire ceci l’autre jour, les deux Géorgiens vivants les plus célèbres sont Jimmy Carter et Herschel Walker. Et c’est fou ! Jimmy Carter était le président des États-Unis et l’autre gars jouait au football. Et il n’a même pas eu une grande carrière dans la NFL … mais il est tellement emblématique.

Ben Jacobs

C’est dans sa carrière de footballeur professionnel qu’il a rencontré Donald Trump pour la première fois. Comment les deux ont-ils interagi et qu’avaient-ils en commun ?

Jeff Perleman

Eh bien, c’est intéressant parce que vous pouvez regarder le mensonge de Donald Trump et le retracer jusqu’à l’USFL. Tout ce que Donald Trump fait dans la sphère publique maintenant, je peux vous donner un exemple de l’USFL qui lui est parallèle.

Et vous pouvez regarder le mensonge d’Herschel Walker et le retracer aussi à l’USFL. Parce qu’il a signé un contrat avec l’USFL, a été attrapé par des responsables géorgiens et a menti, et a déclaré qu’il n’avait jamais signé de contrat, puis a dû admettre qu’il l’avait fait. [By signing the contract, he made himself ineligible to play college football. Eventually, a USFL official leaked the fact that he had signed to a reporter, which forced Walker’s hand.] Mais c’est son premier mensonge national officiel, ça y est. Et il devait s’excuser d’avoir menti.

Les gens disent toujours que Trump a signé Herschel Walker. Donald Trump n’a pas signé Herschel Walker. Herschel Walker était dans l’USFL environ un an avant que Donald Trump n’achète une équipe de l’USFL. J. Walter Duncan était le propriétaire des Generals du New Jersey lorsque Walker a signé. Donald Trump a hérité d’Herschel Walker. C’est ça.

“[Trump] ne payait que pour faire réussir cette équipe parce qu’il prévoyait une fusion avec la NFL et qu’il voulait transférer cette équipe dans la NFL. … Herschel Walker était son ticket-repas.

Vous entendez tous ces trucs, comme à quel point ils étaient proches, mais c’est un peu des conneries. Donald Trump ne connaissait rien au football. Il était un bon propriétaire pour l’équipe parce qu’il payait de l’argent. Mais il ne payait que pour faire réussir cette équipe car il prévoyait une fusion avec la NFL et il voulait transférer cette équipe dans la NFL. Il ne s’agissait donc pas d’aimer cette équipe ou même d’aimer Herschel Walker. Herschel Walker était son ticket-repas.

Je donnerai du crédit à Trump, ce que je ne fais jamais. Voici quelque chose que personne ne sait: Herschel Walker détient toujours le record [pro football] record de course en une saison. Les gens pensent que c’est Eric Dickerson, les gens pensent que c’est Adrian Peterson. C’est Herschel Walker. Et cette saison [1985], l’entraîneur des Generals était un gars du nom de Walt Michaels, qui avait entraîné les Jets. Donald Trump était énervé parce que Michaels ne donnait le ballon à Herschel Walker qu’environ 15 à 20 fois par match. Et Donald Trump a déchiré son entraîneur dans les médias et a déclaré que nous devions impliquer davantage Herschel Walker. Et même si je ne supporte pas Donald Trump, il avait raison. Et cela a donné à Herschel Walker l’occasion de battre le record de course en une saison.

Ben Jacobs

Et puis la ligue s’effondre à cause de Donald Trump. Trump a acheté dans la ligue, qui jouait le printemps, avec l’intention de se frayer un chemin dans la NFL. Cela a déclenché une série d’événements qui se sont terminés par l’effondrement de la ligue après un procès antitrust où les jurés pensaient que Trump était malhonnête à la barre des témoins. Et Herschel Walker se rend dans la NFL, où sa carrière a été éclipsée par son tristement célèbre échange des Cowboys de Dallas aux Vikings du Minnesota. Pour utiliser une analogie obscure, il est le Milt Pappas de la NFL.

Jeff Perleman

Le commerce est l’un des pires / meilleurs métiers de l’histoire de la NFL. [It was] un désastre pour les Vikings, mais ce n’était pas sa faute. Pour les Cowboys, une grande partie de leurs trois victoires au Super Bowl est le résultat de l’échange avec Herschel Walker. [The trade resulted in the Cowboys getting the draft picks that they used to select a number of key starters on their championship-winning teams in the 1990s including Hall of Fame running back Emmitt Smith, Pro Bowl defensive back Darren Woodson, and Pro Bowl defensive lineman Russell Maryland. In contrast, the Vikings only played one postseason game with Walker, which they lost.]

Walker a eu une très bonne carrière. Il n’est pas un Hall of Famer mais il n’est pas si loin d’être un Hall of Famer. Ils n’utilisent jamais les statistiques de l’USFL pour le Temple de la renommée, mais si vous le faisiez, il y serait. Il était vraiment rapide et il était vraiment fort. Il n’était pas du tout louche. Il était assez bon hors du champ arrière, captant des passes. Il était un coureur droit devant ridiculement puissant, mais encore une fois, il n’était pas insaisissable. Il n’était pas le bon gars pour le système Vikings et c’était un désastre. Mais c’était un bon joueur.

Ben Jacobs

Décrivez-le comme un athlète.

Jeff Perleman

Je veux dire, il était énorme et rapide. Il était grand. Il était fort. Il a probablement couru le 40 en environ 4,25 à 4,3, ce qui pour sa taille est absurde. Il a fini par être un olympien en bobsleigh. Mais j’écris dans mon livre qu’il ne pouvait pas dribbler un ballon de basket, ce qui n’est pas une bonne chose. Il avait ce qu’ils appellent des compétences en ligne droite, c’est-à-dire qu’il était rapide et qu’il était fort. Et tu n’allais pas le faire tomber par toi-même. Cela ne veut pas dire qu’il allait vous narguer, mais c’était un grand athlète. Mais il n’était pas [former professional football and baseball star] Bo Jackson. Bo Jackson pouvait faire un million de choses. Herschel Walker était un gars très direct et rapide.

Ben Jacobs

En termes de personnalité, vous avez dit que c’était un type bizarre. Que veux-tu dire?

Jeff Perleman

Très étrange. Comme, ferait ces régimes inhabituels. Puis tous les soirs avant de se coucher, il faisait des centaines de redressements assis et de tractions. Il a beaucoup parlé de devenir policier et militaire. Les gars qui ont couru [with him on the track team and field team at] La Géorgie connaissait Bo Jackson [who competed for rival Auburn University] mieux que Herschel Walker. Il ne s’est tout simplement pas connecté avec eux.

“Prenez un pauvre enfant noir dans le Sud… et tout d’un coup jetez-le au milieu d’un stade, où 60 000 Blancs applaudissent votre nom et portent votre maillot. Cela doit faire un travail sur une personne.

Ben Jacobs

Il a également parlé de ses problèmes de santé mentale. Combien cela a-t-il pris en compte ?

Jeff Perleman

Je pense qu’il était aussi timide. Vous ne pouvez pas tenir compte du fait qu’il a grandi dans la saleté, la saleté, la saleté pauvre à Wrightsville, en Géorgie. Je dis toujours, si vous voulez vraiment baiser quelqu’un quand vous étiez enfant, sortez-le d’un environnement pauvre en poussière et jetez-le dans les sports universitaires. Si vous voulez vraiment jouer avec quelqu’un, prenez un pauvre enfant noir dans le Sud, où les gens vous regardent bizarrement si vous utilisez la mauvaise fontaine à boire, même à cet âge [the 1970s] et tout d’un coup les jeter au milieu d’un stade, où 60 000 blancs applaudissent ton nom et portent ton maillot. Cela doit faire un travail sur une personne.

Ben Jacobs

Y a-t-il un lien logique entre sa carrière de footballeur et sa carrière politique ?

Jeff Perleman

Sa notoriété en Géorgie est hors du commun. C’est donc inestimable en politique. Personne n’aurait jamais prédit que ce type voudrait être sénateur. Il n’était tout simplement pas si intelligent. Et il n’était pas si franc et il ne s’engageait pas. Je ne dirais jamais : « Ouais, ce type va se présenter au Sénat, c’est la prochaine étape naturelle.

Ben Jacobs

Vous l’avez mentionné traitant avec les médias. Comment était-il avec eux et autour du vestiaire en général ?

Jeff Perleman

Il allait bien. Ce n’était pas un abruti. Je ne pense toujours pas que ce type soit un abruti. Je me sens mal pour lui. Je ne suis pas d’accord avec toute sa politique, mais j’ai l’impression qu’il est juste utilisé et en quelque sorte manipulé. Parce que c’était un mec sympa, comme si les gens pensaient qu’il était bizarre, mais ce n’était pas un connard. Personne ne le détestait. Vous ne pouvez pas trouver une personne qui avait de très mauvaises choses à dire sur Herschel Walker. Ou ils diraient qu’il était bizarre et qu’il était en quelque sorte sur ses gardes. Il ne parlait pas tant que ça. La plupart de ses coéquipiers diraient : « Je ne l’ai pas vraiment connu », ou « Je ne le connaissais pas très bien », ou « Il était toujours avec sa petite amie » ou « Il a marché vers le rythme de son propre tambour. Ce n’était pas comme s’il était un chouchou des médias, mais il n’en était pas un connard. Il parlait aux journalistes, mais il ne serait pas un type incontournable car il n’était pas si perspicace.

Ben Jacobs

Qu’est-ce que ses coéquipiers pensaient de lui?

Jeff Perleman

Tous ses coéquipiers vous diraient qu’il était bizarre s’ils étaient honnêtes. Ils ne le détestaient pas. Ce n’était pas un type antipathique. Personne n’aurait prédit qu’il se présenterait au Sénat. … Il ne s’est jamais révélé politiquement avisé.

Ben Jacobs

Enfin, comment conciliez-vous le Herschel Walker dans les vestiaires versus celui en campagne électorale aujourd’hui ?

Jeff Perleman

Je pense honnêtement, vraiment, sincèrement qu’il est endommagé et qu’on en profite. Je ne dis pas ça politiquement. Cela signifie que je dirais que peu importe son parti ou ses positions, il est juste soutenu et utilisé comme mannequin.