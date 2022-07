L’auteur japonais derrière “Bullet Train” est d’accord pour dire que le film n’est pas si japonais

En écrivant “Maria Beetle”, un thriller sur plusieurs assassins piégés dans le même train à grande vitesse, Isaka a créé une équipe hétéroclite de personnages qui “ne sont pas de vraies personnes, et peut-être qu’ils ne sont même pas japonais”, a déclaré Isaka, 51 ans. lors d’un entretien récent dans le salon d’un hôtel restaurant non loin de chez lui et à deux pas du local shinkansen – ou train à grande vitesse – gare. Le roman, initialement publié au Japon, a fait ses débuts en anglais l’année dernière.

“Je n’ai pas l’impression de vouloir que les gens comprennent la littérature ou la culture japonaise”, a déclaré Isaka. “Ce n’est pas comme si je comprenais grand-chose au Japon non plus.”

Transformer le roman d’Isaka en un film d’action à l’américaine avec une distribution mixte des États-Unis, de Grande-Bretagne et du Japon était à la fois une licence créative et une décision commerciale. Malgré la popularité des romans graphiques de manga et des dessins animés en dehors du Japon, peu de films d’action en direct ou d’émissions de télévision avec des acteurs entièrement japonais sont devenus des succès internationaux ces dernières années. Contrairement aux phénomènes mondiaux de Corée du Sud comme “Squid Game” et “Parasite”, le Japon a été acclamé par des films d’art et d’essai comme le récent lauréat d’un Oscar “Drive My Car” et “Shoplifters”, récompensé par la Palme d’or de Cannes, mais rarement succès au box-office international.

Il y a déjà eu des plaintes dans les médias américains d’origine asiatique concernant le blanchiment à la chaux, bien que le casting de “Bullet Train” comprenne des acteurs noirs, latinos et japonais. David Inoue, le directeur exécutif de la Japanese American Citizens League, a déclaré AsAmActualités que “ce film cherche à affirmer la conviction que les acteurs asiatiques dans les rôles principaux ne peuvent pas porter un blockbuster, malgré toutes les preuves récentes indiquant le contraire, à commencer par ‘Crazy Rich Asians'”.‘ et s’étendant jusqu’à ‘Shang-Chi’.