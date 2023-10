L’auteur indien Arundhati Roy pourrait être poursuivi pour son discours de 2010 sur le Cachemire | Actualités sur les conflits

Le gouvernement de New Delhi approuve que l’affaire soit portée devant les tribunaux pour des discours prétendument en faveur de la sécession du Cachemire de l’Inde.

Le romancier indien Arundhati Roy, lauréat du Booker Prize, pourrait être poursuivi pour un discours prononcé en 2010 sur le Cachemire sous administration indienne après qu’un haut responsable ait approuvé cette décision, selon des informations.

Roy, 61 ans, est l’une des auteurs vivantes les plus célèbres d’Inde, mais ses écrits et son activisme, y compris ses critiques acerbes du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, ont fait d’elle une figure polarisante dans son pays.

Une plainte pénale l’accusant, ainsi que plusieurs autres personnes, de sédition, traînait dans le système de justice pénale indien, notoirement glacial, depuis son dépôt initial en 2010.

Mais mardi, les médias indiens ont rapporté que VK Saxena, le plus haut responsable de l’administration de New Delhi, avait donné son accord pour que l’affaire soit portée devant les tribunaux.

La directive de Saxena indique qu’il y a suffisamment de preuves pour qu’une affaire soit engagée contre Roy et Sheikh Showkat Hussain, ancien professeur de droit international à l’Université centrale du Cachemire, « pour leurs discours lors d’une réception publique » dans la capitale, ont rapporté les médias locaux.

La plainte initiale accusait Roy et d’autres d’avoir prononcé des discours prônant la sécession du Cachemire de l’Inde, qui gouverne en partie la région contestée et la revendique entièrement, aux côtés du Pakistan voisin.

Le Cachemire est l’un des sujets de débat public les plus sensibles en Inde, qui a mené deux guerres et d’innombrables escarmouches avec le Pakistan pour le contrôle du territoire.

Des dizaines de milliers de personnes, dont des soldats, des combattants et des civils indiens, ont été tuées dans le Cachemire sous administration indienne depuis qu’une rébellion contre la domination indienne a éclaté en 1989.

La maison de Roy à New Delhi a été assiégée par des manifestants en 2010 lorsque ses remarques lors de la table ronde ont été rendues publiques.

Message à @Narendra Modi: Ne touchez pas #ArundhatiRoy! Vous n’avez aucune idée de ce que vous déclencherez si vous poursuivez ces poursuites politiques visant à faire taire vos critiques les plus éloquents. Elle est une héroïne pour des millions de personnes et nous vous voyons. https://t.co/90rBhjJ1HB – Naomi Klein (@NaomiAKlein) 10 octobre 2023

Deux de ses coaccusés – le leader séparatiste cachemirien Syed Ali Shah Geelani et Syed Abdul Rahman Geelani, professeur à l’université de Delhi – sont décédés au cours des 13 années écoulées depuis le premier dépôt de l’affaire.

Roy est devenue la première Indienne non expatriée à remporter le prestigieux Booker Prize pour son premier roman acclamé, Le Dieu des petites choses, en 1997.

Elle est également connue pour ses essais passionnés sur le sort des pauvres et des dépossédés en Inde, suscitant parfois la colère de l’élite du pays.

Ces dernières années, son travail l’a marquée comme l’une des critiques les plus en vue du gouvernement de Modi, qui a été accusé par des groupes de défense des droits et d’autres de cibler des militants dans le cadre de poursuites pénales et de s’efforcer de supprimer la liberté d’expression.

Reporters sans frontières prévient que « la liberté de la presse est en crise » en Inde. Depuis 2014, l’Inde est passée de la 140e à la 161e place dans son classement en matière de liberté des médias, dont 11 places depuis l’année dernière.