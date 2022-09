L’auteur Hilary Mantel, lauréate du Booker Prize, est décédée à 70 ans

Hilary Mantel, auteure lauréate du Booker Prize du célèbre Salle des loups saga de romans historiques, est mort. Elle avait 70 ans.

Mantel est décédé “soudainement mais paisiblement” entouré de sa famille proche et de ses amis, a déclaré vendredi l’éditeur HarperCollins.

Mantel est crédité d’avoir redynamisé la fiction historique avec Salle des loups et deux suites sur le puissant courtier anglais du XVIe siècle Thomas Cromwell, bras droit du roi Henri VIII.

L’éditeur a déclaré que Mantel était “l’un des plus grands romanciers anglais de ce siècle”.

“Ses œuvres bien-aimées sont considérées comme des classiques modernes. Elle nous manquera beaucoup”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

ÉCOUTEZ l Hilary Mantel en conversation avec Writers & Company de CBC :

Mantel a remporté le Booker Prize à deux reprises, pour Salle des loups en 2009 et sa suite Faire remonter les corps en 2012. La dernière tranche, Le miroir et la lumièrea été publié en 2020.

Le succès de Salle des loups a propulsé Mantel d’un romancier acclamé par la critique mais modestement vendu à une superstar littéraire. Avant cela, elle avait écrit des ouvrages qui comprenaient Un lieu de plus grande sécuritémis pendant la Révolution française, et Au-delà du noirsur la vie d’un médium.

“Je suis toujours consciente d’histoires inédites”, a-t-elle déclaré à CBC Écrivains et compagnie en 2012. “La fiction historique est à bien des égards un projet de récupération, de redécouverte, de réhabilitation parfois.”

Tout le monde aux Booker Prizes est profondément attristé d’apprendre le décès de Hilary Mantel, quatre fois nominée pour le Booker Prize et lauréate en 2009 et 2012. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues. —@TheBookerPrizes

Mantel a transformé Cromwell, un fixateur politique ténébreux, en un héros littéraire fascinant et complexe. Cromwell était un architecte de la Réforme qui a aidé le roi à réaliser son désir de divorcer de Catherine d’Aragon et d’épouser Anne Boleyn. Le refus du Vatican d’annuler le premier mariage d’Henri a conduit le monarque à rejeter l’autorité du pape et à s’installer à la tête de l’Église d’Angleterre.

“Effacer l’ardoise”

C’est une période de l’histoire qui a inspiré de nombreux livres, films et séries télévisées, de Un homme pour toutes les saisons à Les Tudors. Mais Mantel a réussi à rendre l’histoire bien connue nouvelle et passionnante.

“La première chose que j’ai faite alors a été de revenir au dossier historique – pour essayer d’oublier ce que j’avais lu dans les biographies – et j’ai commencé à accéder à une histoire très différente”, a-t-elle déclaré. a déclaré à CBC Radio en 2020. “J’ai vu comment les historiens ont fait passer non seulement des préjugés mais aussi des erreurs, d’une génération à l’autre.

“Alors j’ai eu l’impression d’effacer l’ardoise et d’essayer de voir Cromwell comme si c’était la première fois.”

Nous avons le cœur brisé à la mort de notre auteur bien-aimée, Dame Hilary Mantel, et nos pensées vont à ses amis et à sa famille, en particulier à son mari, Gerald. C’est une perte dévastatrice et nous ne pouvons que lui être reconnaissants de nous avoir laissé un travail aussi magnifique. pic.twitter.com/d8bzkBBXuH —@4thEstateBooks

Les deux premiers romans de la trilogie ont été adaptés pour une série de la BBC diffusée en 2015 avec Mark Rylance dans le rôle de Cromwell, Damian Lewis dans le rôle d’Henri VIII et Claire Foy dans le rôle de la seconde épouse du roi, Anne Boleyn.

La maladie a affecté le mariage, cheminement de carrière

Nicholas Pearson, rédacteur en chef de longue date de Mantel, a déclaré que sa mort était “dévastatrice”.

“Le mois dernier seulement, je me suis assis avec elle par un après-midi ensoleillé dans le Devon, alors qu’elle parlait avec enthousiasme du nouveau roman dans lequel elle s’était lancée”, a-t-il déclaré. “Que nous n’ayons plus le plaisir d’entendre ses paroles est insupportable. Ce que nous avons, c’est une œuvre qui sera lue pendant des générations.”

Mantel a étudié le droit à la London School of Economics et à l’Université de Sheffield et a d’abord travaillé comme assistante sociale. Elle s’est tournée vers l’écriture de fiction tout en vivant au Botswana pendant cinq ans avec son mari géologue Gerald McEwen.

Le couple a divorcé, une séparation de Mantel attribuée à sa maladie et à l’infertilité causée par le traitement qu’elle a reçu pour cela, mais s’est remariée plus tard.

Elle écrira plus tard les mémoires Renoncer au fantôme (2003), qui relatent des années de mauvaise santé, y compris l’endométriose non diagnostiquée. Elle a dit un jour que les années de maladie avaient anéanti son rêve de devenir avocate, mais avaient fait d’elle une écrivaine.

Son premier roman, Chaque jour est la fête des mèresa été publié en 1985. Au total, elle est l’auteur de 17 livres, y compris des œuvres non romanesques.

En 2014, elle se verra décerner le titre de dame en Grande-Bretagne pour services rendus à la littérature.