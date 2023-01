L’auteur Hanif Kureishi pourrait ne plus jamais marcher ou tenir un stylo après une chute

Commentez cette histoire Commenter

Le célèbre romancier et scénariste britannique Hanif Kureishi a déclaré vendredi soir qu’il n’avait pas le contrôle de ses membres et qu’il ne serait peut-être plus capable de tenir un stylo après une chute débilitante à Rome le 26 décembre. Le scénariste de 68 ans, nominé aux Oscars, de “My Beautiful Launderette” a décrit ce qu’il a appelé une expérience de mort imminente après s’être senti étourdi en regardant un match de football et en sirotant une bière.

Quelques minutes plus tard, il s’est réveillé, “dans une mare de sang” et craignant de n’avoir plus que “trois respirations”, écrit-il. Kureishi a été retrouvé par sa partenaire, Isabella d’Amico, qui, selon lui, lui a sauvé la vie.

L’auteur a été soigné à l’hôpital Gemelli de Rome, où il a subi une opération de la colonne vertébrale. Il a dit qu’il y avait eu depuis des améliorations mineures dans son état, bien que « je ne puisse pas me gratter le nez, passer un appel téléphonique ou me nourrir. … Comme vous pouvez l’imaginer, c’est à la fois humiliant, dégradant et un fardeau pour les autres.

Fils d’un migrant pakistanais et d’une Anglaise, Kureishi a grandi dans la banlieue de Londres. Il est écrivain depuis plus de trois décennies et est surtout connu pour son travail sur les immigrants et la race dans une Grande-Bretagne postcoloniale se transformant en une société multiculturelle.

Chers abonnés, Je voudrais que vous sachiez que le lendemain de Noël, à Rome, après avoir fait une promenade confortable jusqu’à la Piazza del Popolo, suivie d’une promenade dans la Villa Borghese, puis de retour à l’appartement, j’ai fait une chute. — Hanif Kureishi (@Hanifkureishi) 6 janvier 2023

Kureishi est devenu célèbre avec le scénario de “My Beautiful Launderette”, une comédie sociale des années 1980 mettant en scène un Pakistanais britannique homosexuel qui critiquait la politique du Premier ministre Margaret Thatcher. Le film, qui mettait également en vedette Daniel Day-Lewis, a été nominé pour un Oscar du scénario.

“Hanif Kureishi était autrefois l’homme qui a dit au monde ce que c’est que d’être jeune et asiatique à Londres”, a écrit le Washington Post dans un profil de l’auteur en 1999. “… Il y avait peu d’auteurs asiatiques britanniques à l’époque, et aucun ne décrivait la culture de la jeunesse londonienne avec une telle assurance.”

Le Times de Londres en 2008 l’a nommé l’un des 50 plus grands écrivains britanniques depuis 1945, aux côtés de Philip Larkin et George Orwell. Et l’auteure Zadie Smith, qui est d’ascendance métisse, a écrit que le premier roman semi-autobiographique de Kureishi, “Bouddha of Suburbia”, faisait que les gens comme elle se sentaient vus dans sa description de l’expérience multiculturelle des immigrants.

Décrivant son épreuve physique en détail, Kureishi a écrit qu’il se sentait “divorcé” de lui-même en réalisant le manque de coordination entre “ce qui restait de mon esprit et ce qui restait de mon corps”.

L’écrivain a demandé à ses abonnés des pistes sur la technologie d’assistance vocale car “il n’est pas clair si je pourrai à nouveau marcher ou si je pourrai un jour tenir un stylo”.

Il a dit qu’il espérait qu’une telle technologie lui permettrait de “regarder, écrire et recommencer à travailler” et de mener “une sorte de demi-vie”.

Les amis et les fans choqués ont réagi avec consternation. Auteur Hari Kunzru a déclaré dans un tweet qu’il essayait de traiter les nouvelles. Chef célèbre et auteur de livres de cuisine Nigelle Lawson tweeté: “Tout l’amour pour vous.”

Alors que la Grande-Bretagne devenait une société plus ouverte et tolérante au début du 21e siècle, Kureishi a continué à souligner l’importance du cosmopolitisme.

“Si la Grande-Bretagne est une force culturelle en Europe – ce que je pense – c’est à cause du multiculturalisme et de la diversité”, a déclaré Kureishi au Guardian en 2014.