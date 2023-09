L’auteur Gita Mehta, la sœur de Naveen Patnaik, décède à 80 ans

Gita Mehta, la sœur aînée de l’éminent auteur et ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, est décédée samedi à sa résidence de Delhi des suites de maladies liées à la vieillesse.

Elle avait 80 ans et laisse dans le deuil son fils. Son mari, éditeur, Sonny Mehta, était décédé avant elle.

Éminente auteure, documentariste et journaliste, Gita Mehta était la sœur aînée de Naveen Patnaik et de l’homme d’affaires Prem Patnaik.

Née en 1943 de Biju Patnaik et Gyan Patnaik à Delhi, elle a étudié en Inde et à l’Université de Cambridge au Royaume-Uni.

Elle a écrit des livres dont « Karma Cola », « Snake and Ladders », « A River Sutra », « Raj » et « The Eternal Ganesha ».

Mehta, selon des sources, était très proche de son jeune frère Naveen Patnaik.

Lors de sa précédente visite à Bhubaneswar, elle avait déclaré aux journalistes que « les habitants d’Odisha ont la chance d’avoir un ministre en chef comme Naveen Patnaik ».

Je suis attristé par le décès du célèbre écrivain Smt. Gita Mehta Ji. Elle était une personnalité aux multiples facettes, connue pour son intelligence et sa passion pour l’écriture et la réalisation de films. Elle était également passionnée par la nature et la conservation de l’eau. Mes pensées vont à @Naveen_Odisha… -Narendra Modi (@narendramodi) 16 septembre 2023

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances pour sa mort, avec un message sur X : « Je suis attristé par le décès de l’écrivaine renommée Smt. Gita Mehta Ji. Elle était une personnalité aux multiples facettes, connue pour son intellect et sa passion pour l’écriture ainsi que pour la réalisation de films. . Elle était également passionnée par la nature et la conservation de l’eau. Mes pensées vont à @Naveen_Odisha Ji et à toute la famille en cette heure de chagrin. Om Shanti. » Le gouverneur d’Odisha, Ganeshi Lal, a également exprimé ses condoléances pour sa mort.

Il a écrit sur X : « Attristé d’apprendre le décès de l’auteure anglaise accomplie Gita Mehta, sœur de l’honorable CM Shri @Naveen_Odisha et a transmis ses sincères condoléances à la famille et aux amis endeuillés. » De nombreux ministres d’Odisha et personnalités éminentes ont exprimé leurs condoléances pour le décès de Mehta.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)