L’auteur et militante Louise Meriwether, qui a écrit le roman « Daddy Was a Number Runner », est décédée à 100 ans

NEW YORK — Louise Meriwether, l’auteure et activiste dont le roman sur le passage à l’âge adulte « Daddy Was a Number Runner » est largement considéré comme un portrait révolutionnaire et vital de la race, du sexe et de la classe sociale, est décédée. Elle avait 100 ans.

Meriwether est décédée mardi à la maison de retraite d’Amsterdam à Manhattan, selon Cheryl Hill, une cinéaste qui a déclaré faire partie de la « famille élargie » de l’auteur. La cause était la vieillesse, a déclaré Hill.

« Daddy Was a Number Runner », publié en 1970, raconte l’histoire d’une communauté noire pauvre à Harlem dans les années 1930, vue à travers les yeux de Francie Coffin, 12 ans. Le récit est un sombre panorama de gangs, de jeux de hasard, d’affrontements avec la police et de soucis sans fin pour l’argent. Mais c’est aussi un témoignage de l’esprit humain, qu’il s’agisse de la conscience croissante de Francie de sa sexualité ou du lien ténu qu’elle ressent lorsqu’elle regarde la vie dans les rues de Harlem.

« Je voulais tous les serrer dans mes bras », se dit Francie. « Nous nous appartenions d’une manière ou d’une autre. Je tombe malade, pensai-je en déplaçant mes coudes sur le rebord de la fenêtre. J’ai dû attraper une maladie rare. Mais ce doux sentiment persistait et j’aimais tout Harlem doucement et je ne l’ai pas fait. Je ne veux pas être Portoricain ou autre chose que mon moi rouillé. «

Le premier roman de Meriwether s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires et, avec des œuvres contemporaines telles que « The Bluest Eye » de Toni Morrison et « I Know Why the Caged Bird Sings » de Maya Angelou, a contribué à marquer une montée en puissance des voix des femmes noires dans la littérature. James Baldwin, qui a contribué à l’avant-propos, a félicité Meriwether pour avoir dit à « tous ceux qui peuvent lire ou ressentir ce que signifie être un homme ou une femme noire dans ce pays ». La lauréate du National Book Award, Jacqueline Woodson, faisait partie de nombreuses personnes qui créditeraient plus tard le roman pour les avoir inspirés à devenir auteurs.

En 2016, Feminist Press et le magazine littéraire TAYO ont lancé le prix du premier livre Louise Meriwether pour les « premières femmes/écrivains non binaires de couleur ». La même année, elle a reçu une œuvre de toute une vie de la Fondation Before Columbus pour sa contribution à la littérature multiculturelle.

Meriwether s’est consacré à éclairer les jeunes lecteurs sur les réalisations des Noirs et a complété les biographies de Rosa Parks, du chirurgien cardiaque Dr Daniel Hale Williams et de Robert Smalls, un esclave en fuite devenu héros de la guerre civile et membre du Congrès. Ses autres romans comprenaient le drame de la guerre civile « Fragments of the Ark » et l’histoire d’amour moderne « Shadow Dancing ».

Meriwether était également un journaliste qui écrivait pour le Los Angeles Times, Essence et d’autres publications et un « pacifiste » autoproclamé qui se souvenait d’avoir esquivé les œufs lors des défilés du 1er mai, pour protester contre les politiques « désastreuses » du FMI et de la Banque mondiale et arrêtée lors d’un sit-in contre l’extrémiste John Birch Society. En tant que chef de l’organisation anti-apartheid Black Concern, elle a protesté en 1972 contre le projet de Muhammad Ali de se battre devant un public de ségrégation raciale en Afrique du Sud. (Le combat a finalement été annulé en raison de la ségrégation raciale. problèmes financiers).

Meriwether a enseigné l’écriture créative au Sarah Lawrence College et à l’Université de Houston. Elle s’est mariée deux fois, avec Angelo Meriwether et Earle Howe, les deux mariages se terminant par un divorce.

« Papa était un coureur de chiffres » était une histoire personnelle. Elle est née Louise Jenkins à Haverstraw, New York, puis a déménagé à Brooklyn puis à Harlem, l’un des cinq enfants d’une femme de ménage et d’un concierge devenu numéro un lorsqu’il ne trouvait pas de travail. Lectrice passionnée, Meriwether a juré de dépasser le « profond sentiment de honte » qu’elle ressentait en étant dans une école primaire entièrement blanche à Brooklyn, pour écrire sa façon de « sortir du désert ».

Elle s’est spécialisée en anglais à l’Université de New York et, dans la quarantaine, a obtenu une maîtrise en journalisme de l’UCLA. Elle a développé « Daddy Was a Number Runner » par le biais du Watts Writers Workshop, fondé par le scénariste Budd Schulberg et d’autres en 1965, peu de temps après les émeutes dévastatrices du centre-sud de Los Angeles. À peu près à la même époque, elle est devenue l’une des rares femmes noires travaillant à Hollywood, embauchée comme analyste d’histoire par Universal Studios. De retour à New York à la fin des années 1960, elle rejoint la Harlem Writers Guild et se lie d’amitié avec Angelou et Sonia Sanchez, entre autres.

Dans un discours d’ouverture prononcé en 2010 au Pine Manor College, Meriwether a expliqué qu’écrire signifiait la volonté de s’appuyer sur la « totalité » de soi-même. Elle se souvient avoir critiqué une histoire soumise par une étudiante noire de Sarah Lawrence, affirmant que la jeune femme n’avait pas révélé tout ce qu’elle savait.

« Elle a répondu : ‘Si j’écris la vérité, je pleurerai à chaque étape' », a déclaré Meriwether à propos de l’étudiante. « ‘Très bien’, lui ai-je conseillé, ‘Réécris-le et pleure.' »