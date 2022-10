L’auteur et humoriste David Sedaris revient au Raue Center de Crystal Lake – Shaw Local

L’auteur à succès David Sedaris revient au Raue Center for the Arts à 20 h le 4 novembre.

Sedaris est l’auteur de best-sellers tels que “Calypso”, “Theft By Finding”, “Let’s Explore Diabetes with Owls” et “Squirrel Seeks Chipmunk”, et il est un collaborateur régulier du New Yorker et de la BBC Radio 4.

Sedaris livrera une lecture de 60 minutes de sa nouvelle collection d’essais personnels, “Happy-Go-Lucky”, suivie de 20 à 30 minutes de questions du public. Il y aura une séance de dédicace dans le hall avant et après l’événement.

Aucune photographie ou vidéographie de quelque nature que ce soit ne sera autorisée.

Les billets commencent à 50 $ pour le grand public et 35 $ pour les membres RaueNOW. Ils peuvent être achetés en ligne sur rauecenter.org ou via la billetterie au 815-356-9212 ou 26 N. Williams St. au centre-ville de Crystal Lake.