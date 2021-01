Un jeune auteur adulte a été « annulé » après avoir défendu les écrivains de The Scarlett Letter et d’autres romans classiques sur Twitter.

L’incident s’est produit lorsque Lorena Germán, éducatrice antiraciste et anti-préjugée, a écrit un tweet le 30 novembre plaidant pour plus de diversité parmi les livres enseignés dans les écoles.

En réponse, Jessica Cluess, qui a écrit la série Kingdom of Fire, a qualifié Germán d’« idiot » et a déclaré que des auteurs tels que Nathaniel Hawthorne avaient écrit des œuvres critiquant les sociétés mêmes dans lesquelles leurs romans avaient lieu.

Cela a conduit l’agent de Cluess à la laisser tomber après ce qu’il a décrit comme des « attaques condescendantes et personnelles » de son ancien client.

Germán est peut-être surtout connu pour être l’un des fondateurs du hashtag et du site Web #DisruptTexts.

Le mouvement vise à centrer davantage de voix de couleur dans la littérature et à appliquer une lentille critique à de nombreux textes écrits par des auteurs blancs.

«Saviez-vous que de nombreux » classiques « ont été écrits avant les années 50? » German a écrit sur Twitter le 30 novembre.

«Pensez à la société américaine avant et aux valeurs qui ont façonné cette nation par la suite. C’est ce que contiennent ces livres. C’est pourquoi nous devons le changer. Il ne s’agit pas seulement d ’« être vieux ».

Le tweet a reçu près de 900 likes et plus de 140 retweets.

Cependant, il n’a pas été bien accueilli par Cluess, qui – dans une série de tweets désormais supprimés – a défendu de nombreux auteurs classiques.

Elle a fait référence à Nathaniel Hawthorne, qui a écrit la lettre écarlate à propos de Hester Prynne, une femme de la colonie puritaine du Massachusetts Bay qui conçoit une fille après avoir eu une liaison et qui porte un « A » rouge sur sa poitrine.

Cluess a déclaré que Hawthorne ne critiquait pas Hester pour son « péché » mais la société puritaine pour son jugement sur elle.

« Si vous pensez que Hawthorne était du côté des puritains jugeants dans The Scarlet Letter, vous êtes un idiot absolu et ne devriez pas avoir le titre d’éducateur dans votre biographie », a-t-elle écrit.

«Si vous pensez qu’Upton Sinclair était du côté de l’industrie de l’emballage de la viande, vous êtes un imbécile et devriez vous asseoir et vous sentir mal dans votre peau.

Ceci en référence au roman de Sinclair, The Jungle, qui dépeint les mauvaises conditions de travail des immigrants aux États-Unis.

De nombreuses personnes sur Twitter ont rapidement commencé à traiter Cluess de raciste et à demander à son éditeur, Random House Kids, de la laisser tomber.

Cluess a poursuivi: «Ah oui, souvenez-vous que leurs yeux regardaient Dieu, et d’autres ouvrages de l’extraordinaire Renaissance de Harlem? Je suppose que non. D ** k. »

Ce taureau anti-intellectuel et anti-curiosité est un poison et je vais me tenir ici et crier que c’est un pur diable jusqu’à ce que mes cheveux tombent. Je ne m’inquiète pas.’

Il ne fallut pas longtemps à Germán pour voir les tweets et y répondre.

«Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont je présente une position sur un point académique, et pourtant ce 55% d’entre eux décide de m’attaquer personnellement encore et encore. On dirait que j’ai frappé un nerf confédéré », a-t-elle écrit.

Le contrecoup a conduit Cluess à supprimer ses tweets un jour plus tard et à présenter des excuses.

Un jour plus tard, Cluess a présenté des excuses à Germán et a qualifié ses paroles de « malavisées, fausses et profondément blessantes »

Deux jours après les excuses, son agent, Brooks Sherman, a annoncé qu’il abandonnait Cluess en tant que client en raison de ses tweets « racistes »

«J’assume l’entière responsabilité de ma colère non prouvée contre Lorena Germán et de l’impact de mes paroles sur elle et tous ceux qui les lisent», lit-on en partie.

«Je tiens à reconnaître la douleur que j’ai causée et à m’en excuser sincèrement. Mes paroles étaient malavisées, fausses et profondément blessantes.

À peine deux jours plus tard, le 3 décembre, son agent, Brooks Sherman, s’est éloigné de Cluess et l’a abandonnée en tant que cliente.

«Je me tiens à certaines normes personnelles et professionnelles pour les valeurs que je soutiens», a-t-il écrit sur Twitter.

«Je ne représente plus Jessica Cluess. Ses tweets contre Loren Germán plus tôt cette semaine étaient racistes et inacceptables.