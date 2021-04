L’auteur du rapport controversé sur la race a invoqué les paroles anti-oppression de Bob Marley pour nier qu’il avait tenté de glorifier l’esclavage.

S’exprimant lors d’un événement de panel, Le rapport Sewell: prochaines étapes, organisé par le groupe de réflexion de droite Policy Exchange, Tony Sewell a rejeté les accusations à ce sujet comme étant une «fausse déclaration ignoble».

Dans le document de 258 pages, M. Sewell a écrit: «Il y a une nouvelle histoire sur l’expérience des Caraïbes qui parle de la période de l’esclavage non seulement sur le profit et la souffrance, mais aussi sur la manière dont les Africains se sont transformés en une Afrique / Grande-Bretagne remodelée cela devrait être enseigné dans les écoles.

Faisant référence à Sam Sharpe, un jamaïcain asservi qui a dirigé les rébellions d’esclaves lors de la rébellion des esclaves de la guerre baptiste de 1831-1831, M. Sewell a déclaré: «Ce que nous voulons faire dans ce récit, en quelque sorte, c’est considérer que ces personnes étaient pas des animaux (comme ils ont été traités).

«Les données des historiens sociaux des Caraïbes racontent comment ces personnes étaient de vraies personnes qui ont conservé des aspects de leur culture africaine – la religion, les vêtements, la danse, la préparation des aliments et ont réussi à préserver à l’intérieur de cette inhumanité leur humanité. Nous voulions non seulement parler de l’inhumanité de l’esclavage, mais comment les Africains ont réussi à conserver leur humanité et à résister à l’esclavage

M. Sewell, qui préside la Commission sur les disparités raciales et ethniques (Cred) soutenue par le gouvernement, a plaisanté en disant que s’il avait une guitare sur lui, il jouerait Chanson de la rédemption par Bob Marley, superstar du reggae, une chanson sur le fait de surmonter l’adversité.

Choisissant de réciter les paroles, il a déclaré: «Les vieux pirates, oui ils me volent, je m’ont vendu aux navires marchands, quelques minutes après qu’ils m’ont emmené du gouffre sans fond, mais ma main a été renforcée mais la main du tout-puissant – dans cette génération triomphalement ».

«Bob Marley parle ici de l’esclavage, de la façon dont les esclaves africains ont conservé la puissance de leur imagination, c’est ce que les esclavagistes ne pouvaient pas emporter (…). Et cela a conduit à la résistance, cela nous a conduit à conserver notre culture africaine dans cette horreur de l’esclavage », a ajouté M. Sewell.

«C’est ce que je pense que les enfants des Caraïbes doivent savoir à propos de cette expérience et de cette période. Aucune glorification de l’esclavage là-bas, s’il vous plaît. C’est vraiment raconter l’histoire d’un peuple qui est fort et cela nous mène directement là où se trouve cette culture maintenant.

«La culture publique de la Grande-Bretagne est riche, diversifiée, une mosaïque de traditions différentes. Chaque segment complexe raconte sa propre histoire, mais éloignez-vous et vous verrez qu’ils font chacun partie d’une chronique globale qui les lie ensemble et leur donne à tous un nouveau sens. «

M. Sewell a déclaré qu’enseigner ces sujets aux enfants «refléterait également le bien et le mal de l’Empire» et montrerait également «cent par centime comment cette période esclavagiste a construit la Grande-Bretagne moderne».

Le panel Policy Exchange présentait le directeur de Avenir britannique Sunder Katwala, la journaliste Sonia Sodha, l’épidémiologiste Dr Raghib Ali et l’écrivain Ian Leslie.

Aucun Noir, d’ailleurs, M. Sewell n’était impliqué dans la discussion.

«Je pense que c’est dommage qu’il n’y ait pas d’autre Noir sur le panel pour répondre au rapport, étant donné que les Noirs sont confrontés à certaines des pires disparités raciales au Royaume-Uni», a souligné Mme Sodha.

Le panel était présidé par David Goodhart, responsable de la démographie, de l’immigration et de l’intégration chez Policy Exchange et, dit-il, s’est habitué à être accusé d’être raciste par ses propres enfants.

M. Goodhart a une histoire de remarques controversées, notamment en décrivant les préoccupations du racisme systémique au Royaume-Uni comme «statistiquement naïf», en soutenant les politiques maintenant rebaptisées du ministère de l’Intérieur en matière d’environnement hostile qui ont conduit au scandale Windrush et en défendant «l’intérêt personnel des blancs».

L’année dernière, il a été choisi comme commissaire à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) – un organe auquel Cred souhaite que le gouvernement accorde davantage de pouvoirs.