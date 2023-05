L’auteur d’un livre de recettes sur le chou fait un gros chèque pour un refuge pour femmes de l’Île-du-Prince-Édouard

Un livre de cuisine axé sur l’humble chou a peut-être été «un peu une alouette», comme l’auteur Ann Thurlow le décrit, mais il est devenu une aubaine pour un refuge pour femmes à Charlottetown.

« J’ai eu l’idée que si je pouvais vendre 500 de ces livres de cuisine, ce serait incroyable », a déclaré Thurlow à CBC PEI. Rue principale l’hôte Matt Rainnie.

« Je pensais que 500 livres de cuisine seraient la meilleure chose ultime. »

Pendant des mois après la publication d’octobre 2021 de Mon livre de recettes de chou de l’Î.-P.-É., il n’y avait aucun signe qu’il ferait autre chose que cela. Mais ensuite, les médias ont commencé à prêter attention.

Il y avait une couverture nationale à la radio de CBC et dans le Globe et Courrier. Et puis il y avait le New York Times.

Thurlow, fan de Fois La rédactrice en chef Sam Sifton pendant de nombreuses années, a remarqué une recette de chou dans l’une de ses colonnes et a décidé de lui envoyer un exemplaire de son livre. Peu de temps après, elle s’est réveillée d’une sieste avec son téléphone bourdonnant de messages d’amis. Sifton avait mentionné son livre dans sa chronique.

Les éditions plus récentes du livre comportent une citation de la critique du New York Times par Sam Sifton. (Kevin Yarr/CBC)

« J’étais groggy après ma sieste et je me suis dit : ‘Est-ce que c’est un rêve ?' », a-t-elle déclaré.

Ce n’était pas le cas, et les commandes ont commencé à arriver de partout aux États-Unis en plus d’une récolte de commandes canadiennes.

« Les choses ont commencé à devenir un peu virales », a déclaré John Barrett, directeur des ventes, du marketing et du développement de Veseys Seeds Ltd., la société de York, à l’Île-du-Prince-Édouard, qui distribue le livre.

« Au cours de l’hiver dernier, les choses ont vraiment commencé à décoller. »

Un projet pandémique

Le livre s’est vendu à environ 4 000 exemplaires.

« Tout le monde est vraiment surpris parce que personne ne considère jamais le chou comme quelque chose de spécial, d’amusant ou d’important », a déclaré Thurlow.

Son propre amour du chou est désormais légendaire.

Le livre présente des illustrations de Rebecca Ford. Cette illustration fait référence à MacKenzie Produce, dont les problèmes de surplus de choux pendant la pandémie ont inspiré le livre. (Kevin Yarr/CBC)

L’idée est née après la couverture médiatique des producteurs de choux juste à l’extérieur de Charlottetown, qui ont vu le fond tomber de leur marché lorsque les restaurants ont été fermés au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19. Cela a fait penser à Thurlow qu’elle devait faire quelque chose pour rehausser le profil de ce légume sous-estimé.

Elle a commencé à rassembler des recettes et a été surprise de constater à quel point la nostalgie est attachée au chou.

« Inévitablement, c’est ‘Ma grand-mère faisait le meilleur chou’ [or] « Ma mère a fait ce chou et c’était incroyable », a déclaré Thurlow.

Mais en plus de cette nostalgie, Thurlow a également collecté de nombreuses recettes contemporaines.

Faire plus

Le livre a toujours été destiné à être une collecte de fonds. Mercredi, Thurlow fermera le cercle à ce sujet en remettant un chèque de 12 000 $ à Blooming House, un refuge pour femmes local.

« J’adore ce que fait Blooming House », a déclaré Thurlow. « Ils ne se contentent pas de fournir un abri, ils assurent un suivi. Ils ont beaucoup de clients qu’ils suivent et pour lesquels ils ont trouvé des maisons, et ils les suivent et les soutiennent. »

Chaque trimestre, nous allons tirer un petit quelque chose de ce livre qui est vendu. — Liz Corney, Maison fleurie

Pour Blooming House, qui n’est en activité que depuis environ quatre ans, le don est spécial, notamment parce que le refuge continuera de percevoir les redevances du livre.

« Nous voulons pouvoir faire plus et je pense que c’est à cela que servait le don d’Ann », a déclaré Liz Corney, directrice du développement et cofondatrice. « Quelque chose que nous puissions dire, ‘OK, chaque trimestre, nous allons tirer un peu de quelque chose de ce livre qui est vendu’ est énorme pour nous. »

Et après

Avec un certain soulagement, Thurlow transfère la responsabilité de toute réimpression de Mon livre de recettes de chou de l’Î.-P.-É. à Veseys.

John Barrett de Veseys Seeds prend en charge la publication de My PEI Cabbage Cookbook. (Matt Rainnie/CBC)

Cela pourrait lui donner plus de temps pour son prochain projet.

« Je suis toujours une grande fan de l’opprimé et je veux aider l’opprimé », a-t-elle déclaré. « Il y a d’autres légumes qui, à mon avis, sont cultivés à l’Île-du-Prince-Édouard, mais pas appréciés »,

Elle pense aux citrouilles, qui sont surtout destinées à la décoration. Nous ne les mangeons pas et nous devrions, dit-elle.

Ne soyez pas surpris de la voir également s’attaquer aux aubergines.